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Pesquisa para presidente hoje: veja o que mostram os últimos levantamentos

Futura, PoderData/Aya, AtlasIntel e BTG/Nexus mostram Lula e Flávio Bolsonaro próximos no 2º turno. Veja dados, metodologia e como funciona a votação.

Lula e Flávio: na reta final, disputa aparece acirrada (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Lula e Flávio: na reta final, disputa aparece acirrada (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18h34.

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A seis dias do segundo turno, o eleitor está dividido. As quatro pesquisas nacionais divulgadas na segunda-feira, 19, de outubro, colocam Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT) nos votos válidos, mas com diferenças que vão de 0,6 a 4 pontos percentuais.

A votação será no domingo, 25, de outubro. Para vencer, o candidato precisa de mais da metade dos votos válidos, regra que você confere mais abaixo.

Veja o que mostram as pesquisas Futura, PoderData/Aya, AtlasIntel e BTG/Nexus. Para acompanhar outros levantamentos, a Exame reúne quem está na frente nas pesquisas de segundo turno.

Pesquisa Futura: Flávio tem 50,4% e Lula, 49,6%

A pesquisa Futura Inteligência foi divulgada na segunda-feira, 19, de outubro. O levantamento foi contratado pela 100% Cidades e está registrado no TSE sob o número BR-06715/2026.

Nos votos válidos do segundo turno, o resultado foi:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50,4%;
  • Lula (PT): 49,6%.

A diferença é de 0,8 ponto percentual, dentro da margem de erro. Na pesquisa anterior, divulgada na sexta-feira, 16, Flávio tinha 50,8% e Lula, 49,2%.

No cenário estimulado total, que considera todos os entrevistados, Flávio aparece com 48,3% e Lula, com 47,5%. Outros 2,4% dizem votar em branco, nulo ou em ninguém, e 1,9% estão indecisos ou preferiram não responder.

Metodologia: foram ouvidos 2.000 eleitores, por telefone, em entrevistas assistidas por computador (CATI). A coleta foi de sexta-feira, 16, a sábado, 17, de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa também mediu a rejeição: 47,4% dos entrevistados rejeitam Lula, e 45,8% rejeitam Flávio.

Pesquisa PoderData/Aya: Flávio tem 52% e Lula, 48%

A pesquisa PoderData/Aya saiu na segunda-feira, 19, de outubro, e traz a maior vantagem de Flávio entre as quatro. O registro no TSE é BR-02586/2026.

Nos votos válidos do segundo turno, o resultado foi:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52%;
  • Lula (PT): 48%.

Na rodada anterior, feita de terça-feira, 13, a quinta-feira, 15, de outubro, os dois estavam empatados em 50%. O PoderData/Aya fez a pesquisa com recursos próprios, em parceria com o Aya Bancah.

Metodologia: foram 3.000 entrevistas, por ligações para celulares e telefones fixos, em 695 municípios das 27 unidades da Federação. A coleta foi de sexta-feira, 16, a domingo, 18, de outubro. A margem de erro nacional é de 1,8 ponto percentual, com confiança de 95%. Nos recortes por região, a margem é maior.

O levantamento mostra o país dividido também no mapa. Lula lidera no Nordeste, com 61% a 34%. Flávio vence no Sul (62% a 32%), no Centro-Oeste (60% a 36%) e no Sudeste (53% a 42%). No Norte, o placar é de 47% para Lula e 46% para Flávio.

A aprovação de Lula foi de 44%, e a desaprovação, de 50%.

Pesquisa AtlasIntel: Flávio cai para 51,1% e Lula sobe para 48,9%

A pesquisa AtlasIntel, contratada pela Bloomberg, também foi divulgada na segunda-feira, 19, de outubro. O registro no TSE é BR-02418/2026.

Nos votos válidos do segundo turno, o resultado foi:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 51,1% (antes, 52,8%);
  • Lula (PT): 48,9% (antes, 47,2%).

A vantagem de Flávio caiu de 5,6 para 2,2 pontos percentuais. Segundo a Exame, a diferença ficou "ligeiramente fora da margem de erro".

Considerando o total de votos, Flávio tem 49,8% e Lula, 47,6%. Brancos, nulos e os que não sabem somam 2,6%.

Metodologia: foram ouvidos 4.998 eleitores, por recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A coleta foi de terça-feira, 13, a domingo, 18, de outubro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com confiança de 95%.

Nesta pesquisa, 52,3% desaprovam o governo Lula, e 46,2% aprovam.

Pesquisa BTG/Nexus: Flávio tem 50,3% e Lula, 49,7%

A pesquisa BTG/Nexus foi contratada pelo banco BTG Pactual e divulgada na segunda-feira, 19, de outubro. O registro no TSE é BR-04499/2026.

Nos votos válidos do segundo turno, o resultado foi:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50,3%;
  • Lula (PT): 49,7%.

Os dois estão tecnicamente empatados. Na pesquisa anterior, de terça-feira, 13, de outubro, a vantagem de Flávio era de 3,2 pontos nos votos válidos. Agora, é de 0,6 ponto.

Nos votos totais, Flávio tem 46,5% e Lula, 45,9%.

Metodologia: foram 2.002 entrevistas por telefone (CATI), de sexta-feira, 16, a domingo, 18, de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com confiança de 95%.

Segundo o levantamento, 90,9% dos entrevistados dizem que a decisão de voto está tomada e não deve mudar. A rejeição de Lula é de 47,8%, e a de Flávio, de 46,8%.

O que as pesquisas mostram em conjunto?

Nas quatro pesquisas, Flávio aparece à frente nos votos válidos. A vantagem varia de 0,6 ponto (BTG/Nexus) a 4 pontos (PoderData/Aya).

Em duas delas, Futura e BTG/Nexus, a diferença está dentro da margem de erro. Na AtlasIntel, a vantagem ficou "ligeiramente fora" da margem. Isso significa que, em alguns casos, o resultado real pode ser diferente do que o número isolado sugere.

Vale lembrar que pesquisa é um retrato do momento da coleta, e não uma previsão do resultado. Outras análises ajudam a ler o cenário, como a da Eurasia, que reduziu a chance de vitória de Flávio para 75%, e a do Vox Brasil, sobre a vantagem numérica de Lula.

Qual porcentagem é necessária para vencer no segundo turno?

Para ser eleito presidente, o candidato precisa da maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, metade mais um. Os votos em branco e os nulos não entram na conta. Na prática, o vencedor precisa ter mais de 50% dos votos válidos.

Como funciona o segundo turno?

O segundo turno acontece quando nenhum candidato alcança a maioria absoluta no primeiro. A disputa é entre os dois mais votados, e, de acordo com o TSE, ganha quem obtiver a maioria dos votos válidos.

Como são só dois candidatos, quem tiver mais de 50% dos votos válidos vence. O TSE não cita uma diferença mínima entre os dois: basta ter mais votos válidos que o adversário.

Por isso, a margem de erro importa na hora de ler as pesquisas. Quando a diferença entre os candidatos é menor que ela, os institutos falam em empate técnico.

O segundo turno de 2026 será no domingo, 25, de outubro, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), segundo o calendário do TSE.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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