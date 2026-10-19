Aprovação de Trump atinge menor ponto histórico e chega a 31%, diz nova pesquisa

RESUMO ＋ A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 31% nesta segunda-feira, 19, o menor nível de seus dois mandatos, segundo pesquisa da agência Reuters e do instituto Ipsos. A 15 dias das eleições legislativas, os Democratas lideram a preferência para o Congresso por 47% a 35%.

A taxa de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu o menor ponto histórico e chegou a 31%, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 19, em uma pesquisa feita pela agência Reuters e o instituto Ipsos.

O resultado é considerado o pior nos dois mandatos presidenciais de Trump até agora.

A divulgação acontece a 15 dias da eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, que coloca em jogo todas as 435 cadeiras da Casa dos Representantes e 35 vagas do Senado. Atualmente, o partido do presidente tem o controle das duas casas, mas a situação pode mudar a partir do dia 3 de novembro, o dia da eleição no país.

Mesmo assim, a maioria dos estados já tem votação antecipada aberta aos cidadãos.

Democratas x Republicanos

A mesma pesquisa aponta vantagem para o partido de oposição, os Democratas, na eleição para o Congresso. Segundo os dados, 47% dos entrevistados responderam que vão escolher Democratas na disputa. 35% disseram que vão apoiar os Republicanos.

A diferença de 12 pontos é a maior para este ciclo eleitoral e aumenta a esperança dos opositores de Trump de dominar as duas casas do Legislativo, o que poderia provocar problemas para a governabilidade do presidente para os últimos dois anos à frente da Casa Branca.

Duas semanas atrás, a diferença era de 7 pontos, segundo a mesma pesquisa Reuters/Ipsos.

Mesmo assim, a pesquisa não leva em consideração nuances de estado para estado e dos distritos eleitorais.

Cúpula do Congresso dos EUA, com a bandeira americana (Ken Cedeno/AFP)

Popularidade em declínio

A popularidade de Trump está em queda desde que ele ordenou ataques contra o Irã junto com Israel, em fevereiro deste ano. A guerra entre os países fez Teerã bloquear o Estreito de Ormuz, principal via para a circulação de petróleo no mundo.

O incidente provocou a disparada dos preços nos combustíveis para cidadãos dos Estados Unidos, apertando ainda mais o orçamento dos americanos, o que provocou insatisfação popular.

A pesquisa também aponta que 68% dos entrevistados não aprovam a maneira de Trump de conduzir a economia. Entre eles, 37% são eleitores declaradamente Republicanos.

A Reuters/Ipsos ouviu 1.679 adultos americanos, incluindo 1.279 eleitores registrados para votar. As entrevistas foram feitas on-line. A margem de erro é de até 3 pontos percentuais.