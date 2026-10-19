Aprovação de Trump atinge menor ponto histórico e chega a 31%, diz nova pesquisa

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas no domingo, 19 de julho (Mandel Ngan/AFP)
Repórter
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18h53.
A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 31% nesta segunda-feira, 19, o menor nível de seus dois mandatos, segundo pesquisa da agência Reuters e do instituto Ipsos. A 15 dias das eleições legislativas, os Democratas lideram a preferência para o Congresso por 47% a 35%.
A taxa de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu o menor ponto histórico e chegou a 31%, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 19, em uma pesquisa feita pela agência Reuters e o instituto Ipsos.
O resultado é considerado o pior nos dois mandatos presidenciais de Trump até agora.
A divulgação acontece a 15 dias da eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, que coloca em jogo todas as 435 cadeiras da Casa dos Representantes e 35 vagas do Senado. Atualmente, o partido do presidente tem o controle das duas casas, mas a situação pode mudar a partir do dia 3 de novembro, o dia da eleição no país.
Mesmo assim, a maioria dos estados já tem votação antecipada aberta aos cidadãos.
A mesma pesquisa aponta vantagem para o partido de oposição, os Democratas, na eleição para o Congresso. Segundo os dados, 47% dos entrevistados responderam que vão escolher Democratas na disputa. 35% disseram que vão apoiar os Republicanos.
A diferença de 12 pontos é a maior para este ciclo eleitoral e aumenta a esperança dos opositores de Trump de dominar as duas casas do Legislativo, o que poderia provocar problemas para a governabilidade do presidente para os últimos dois anos à frente da Casa Branca.
Duas semanas atrás, a diferença era de 7 pontos, segundo a mesma pesquisa Reuters/Ipsos.
Mesmo assim, a pesquisa não leva em consideração nuances de estado para estado e dos distritos eleitorais.
A popularidade de Trump está em queda desde que ele ordenou ataques contra o Irã junto com Israel, em fevereiro deste ano. A guerra entre os países fez Teerã bloquear o Estreito de Ormuz, principal via para a circulação de petróleo no mundo.
O incidente provocou a disparada dos preços nos combustíveis para cidadãos dos Estados Unidos, apertando ainda mais o orçamento dos americanos, o que provocou insatisfação popular.
A pesquisa também aponta que 68% dos entrevistados não aprovam a maneira de Trump de conduzir a economia. Entre eles, 37% são eleitores declaradamente Republicanos.
A Reuters/Ipsos ouviu 1.679 adultos americanos, incluindo 1.279 eleitores registrados para votar. As entrevistas foram feitas on-line. A margem de erro é de até 3 pontos percentuais.
A taxa de aprovação de Donald Trump chegou a 31%, segundo a pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta segunda-feira, 19. O resultado é o menor registrado nos dois mandatos presidenciais de Trump.
As eleições de meio de mandato ocorrerão em 3 de novembro, 15 dias após a divulgação da pesquisa. Estarão em disputa as 435 cadeiras da Casa dos Representantes e 35 vagas do Senado.
Os Democratas lideram a disputa pelo Congresso com 47% das intenções de voto, contra 35% dos Republicanos, segundo a pesquisa Reuters/Ipsos. A vantagem de 12 pontos é a maior deste ciclo eleitoral; duas semanas antes, a diferença era de 7 pontos.
A popularidade de Donald Trump está em queda desde que o presidente ordenou ataques contra o Irã ao lado de Israel, em fevereiro. O bloqueio do Estreito de Ormuz por Teerã elevou os preços dos combustíveis nos Estados Unidos e aumentou a pressão sobre o orçamento dos americanos.
A condução da economia por Donald Trump é rejeitada por 68% dos entrevistados, segundo a pesquisa Reuters/Ipsos. Entre os que desaprovam a gestão econômica, 37% se declaram eleitores republicanos.
A pesquisa Reuters/Ipsos ouviu on-line 1.679 adultos americanos, entre eles 1.279 eleitores registrados. A margem de erro é de até 3 pontos percentuais.