De Mariah Carey a Taylor Swift: os maiores reinados da Billboard Hot 100

A disputa pelas músicas mais dominantes da história da Billboard ganhou um novo capítulo nos últimos anos. Após décadas com recordes considerados inalcançáveis, canções impulsionadas pelo streaming passaram a ampliar o tempo de permanência no topo da Hot 100, principal parada musical dos Estados Unidos.

O exemplo mais recente é All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey. Lançado em 1994, o clássico natalino voltou ao primeiro lugar em sucessivas temporadas de fim de ano desde 2019 e alcançou 22 semanas no topo da Hot 100, tornando-se a música com maior permanência na liderança da história da parada.

A marca superou Old Town Road, de Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, além de A Bar Song (Tipsy), de Shaboozey, ambas com 19 semanas no topo.

Dos anos 1990 ao streaming

A primeira música a atingir dez semanas em primeiro lugar foi You Light Up My Life, de Debby Boone, em 1977. A partir dos anos 1990, a lista passou a ganhar novos integrantes com frequência maior, impulsionada pelo crescimento do mercado pop e R&B.

Nesse período, artistas como Boyz II Men, Whitney Houston e Mariah Carey dominaram a parada. One Sweet Day permaneceu 16 semanas consecutivas no topo em 1995, estabelecendo um recorde que durou mais de duas décadas.

Os anos 2000 consolidaram a presença de hits globais de longa duração, como Yeah!, de Usher, We Belong Together e Uptown Funk!, parceria de Mark Ronson com Bruno Mars.

Streaming mudou duração dos hits

A era do streaming ampliou ainda mais a permanência das músicas no topo da Hot 100. Plataformas digitais, vídeos curtos e redes sociais passaram a prolongar o ciclo comercial de sucessos globais.

Foi nesse cenário que Despacito, de Luis Fonsi e Daddy Yankee com participação de Justin Bieber, atingiu 16 semanas em primeiro lugar em 2017.

Dois anos depois, Old Town Road levou o recorde para 19 semanas e consolidou Drake como um dos artistas mais dominantes da era digital, com múltiplas músicas acima de dez semanas no topo.

Nos últimos anos, canções como As It Was, de Harry Styles, Last Night, de Morgan Wallen, e Luther, de Kendrick Lamar com SZA, reforçaram a tendência de permanências cada vez mais longas no topo da parada americana.

Taylor Swift e novos recordistas

A lista também ganhou novos nomes recentemente. The Fate of Ophelia tornou-se a música de maior permanência de Taylor Swift no topo da Hot 100 ao atingir dez semanas em 2026.

Já Choosin' Texas consolidou Ella Langley como um dos principais fenômenos recentes do country-pop americano, entrando no grupo seleto de músicas que lideraram simultaneamente a Hot 100 e as paradas country por períodos prolongados.