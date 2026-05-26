Flamengo tenta encerrar tabu de 40 anos na Libertadores

O Flamengo tentará quebrar um tabu que já dura há mais de 40 anos nesta terça-feira, 26. Contra o Cusco, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o clube tenta encerrar a primeira fase do torneio com a melhor classificação geral.

A última vez que isso aconteceu foi na edição de 1984, que terminou com o Independiente, da Argentina, campeão. Os cariocas chegaram à semifinal da competição. Atualmente, o Rubro-Negro já está classificado para as oitavas de final e entra em campo buscando quebrar o longo tabu.

Além dele, outras duas equipes também lutam pelo feito. O Independiente Rivadavia e o Rosário Central, ambos da Argentina, também possuem 13 pontos conquistados. O Rubro-Negro tem saldo de gols +9 contra +7 do time de Mendoza. A equipe de Rosário também tem 9 gols, mas sequer foi vazada na competição.

Para terminar a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha geral, o Flamengo precisa vencer seu próximo compromisso e, ao mesmo tempo, manter ou aumentar sua vantagem no saldo de gols sobre adversários diretos, como Rivadavia e Rosario Central.

Relembre a trajetória do Flamengo na Libertadores de 1984

Naquela época, o Flamengo havia somado 11 pontos em seis jogos. Vale ressaltar que a vitória dava apenas dois pontos e não três como nos dias atuais. Outra mudança, era que a semifinal era disputada em grupo e o Rubro-Negro acabou ficando pelo caminho.

Quem avançou foi o Grêmio, que posteriormente foi derrotado pelo Independiente, da Argentina, na decisão.

Outro fato curioso é que, em todas as vezes que o Flamengo foi campeão continental, em 1981, 2019, 2022 e 2025, o clube não teve a melhor classificação geral. A melhor campanha foi em 2022, quando fez 16 pontos e terminou de maneira invicta.