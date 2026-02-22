Juventude x Grêmio: horário e onde assistir à semifinal do Gaúcho

O Juventude recebe o Grêmio neste domingo, 22, às 18h (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, valendo vaga na final do Campeonato Gaúcho 2026.

No primeiro confronto, disputado em Porto Alegre, as equipes empataram por 1 a 1. Quem vencer agora avança à decisão para enfrentar o classificado de Internacional e Ypiranga — o Colorado venceu o jogo de ida por 3 a 0, fora de casa.

O Juventude decide como mandante por ter feito melhor campanha na primeira fase.

Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Que horas é o jogo Juventude x Grêmio?

O confronto começa às 18h (horário de Brasília), neste domingo, 22.

Onde assistir ao jogo Juventude x Grêmio?

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Lucas Mineiro, Luis Mandaca e Alan Ruschel; Manuel Castro, Gabriel Taliari e Alisson Safira.

O TJD-RS liberou Rodrigo Sam e Marcos Paulo para a partida. Ray Breno foi absolvido. Patryck Lanza segue fora por suspensão, assim como Léo Índio, que cumpre automática.

Grêmio: Weverton; João Pedro, Balbuena, Viery (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur e Willian; Tetê, Carlos Vinícius e Pavón (Amuzu).

Wagner Leonardo é dúvida por desconforto na coxa, enquanto Cuéllar voltou de virose. Amuzu está regularizado e Monsalve pode ficar à disposição.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Klein

Assistentes: Jorge Bernardi e Fagner Cortes

VAR: Jean Pierre Lima