Flamengo x Madureira: que horas e onde assistir ao jogo hoje

O Flamengo enfrenta o Madureira neste domingo, 22, no Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Carioca 2026.

O Rubro-Negro busca o tricampeonato estadual, enquanto o Madureira tenta a surpresa diante do favorito.

Que horas começa o jogo?

O confronto começa às 20h30 do domingo (horário de Brasília).

Onde assistir a Flamengo x Madureira ao vivo?

O duelo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.

Flamengo chega pressionado

O time de Filipe Luís vem de derrota para o Lanús na Recopa Sul-Americana, e pode promover alterações na escalação.

Jogadores como Danilo, Ayrton Lucas, Samuel Lino, Emerson Royal e Bruno Henrique, reservas na partida internacional, devem ter oportunidade de jogo.

O Flamengo eliminou o Botafogo nas quartas de final e entra no confronto com status de favorito, mas a derrota recente aumenta a pressão sobre a equipe.

Madureira aposta na base e no ataque

O Madureira avançou às semifinais após eliminar o Boavista e também se mantém vivo na Copa do Brasil.

O setor ofensivo, com Vinícius Balotelli, Wallace e Isaías, é a principal esperança de repetir bons resultados e tentar a classificação histórica.

Flamengo x Madureira: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Paquetá, Samuel Lino e Pedro.

Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Jean Vianna, Marcão e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Daniel Felipe, Filipe Claudino, Vinícius Balotelli e Wallace; Isaías.