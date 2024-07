Juventude x Criciúma: onde assistir e horário pelo Brasileirão

O Juventude e o Criciúma se enfrentam neste sábado, 27, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Premiere.

O Juventude busca melhorar sua posição na tabela e garantir três pontos importantes jogando em casa. Já o Criciúma, que vem de uma série de jogos disputados, tenta manter a boa fase e se aproximar das primeiras colocações no campeonato.

