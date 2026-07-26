Elevador de 'delivery': a aposta dessa incorporadora para faturar R$ 1 bi

O delivery deixou de ser apenas uma conveniência e passou a influenciar diretamente a arquitetura de empreendimentos residenciais de altíssimo padrão no Brasil. Para atender ao aumento de entregas a Benx Incorporadora começou a incluir elevadores exclusivos para delivery em seus novos projetos, capazes de levar refeições, medicamentos e pequenas encomendas diretamente ao hall de serviço dos apartamentos.

Cada elevador custa cerca de R$ 400 mil por torre, um investimento relativamente baixo considerando que cada empreendimento que recebe o sistema tem um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em torno de R$ 1 bilhão.

Segundo Marcos Lancha, gerente de Incorporação da companhia, o primeiro empreendimento a contar com o sistema será o Art Boulevard 280, seguido pelos projetos Arbórea Jardins e Arbórea Ibirapuera.

“É uma mudança de comportamento que veio para ficar”, afirma, destacando que a solução será uma premissa para todos os futuros empreendimentos de altíssimo padrão da empresa.

O sistema foi concebido durante a pandemia, quando o aumento repentino no fluxo de entregas começou a congestionando os elevadores de serviço. “Percebemos que era uma demanda real de altíssimo padrão, pois os moradores buscavam privacidade e segurança sem precisar descer até a portaria”, explica.

Busca pela solução

O desenvolvimento do elevador exclusivo para delivery foi um processo de aposta e adaptação. Quando a ideia surgiu, não havia uma solução pronta no mercado que atendesse às necessidades de prédios residenciais de muitos andares. Mas a Benx decidiu fazer projetos já com espaço reservado para um elevador para entregas, confiando que a indústria acompanharia a demanda.

"Entre 2021 e 2022, a indústria de fato se adaptou para atender essa nova necessidade", diz.

A Zenit, que habitualmente produz plataformas de acessibilidade e elevadores residenciais de poucas paradas, adaptou a tecnologia de elevadores de carga para criar os “mini elevadores” de 60 x 60 centímetros, capazes de atender todos os andares e suportar de 50 a 60 quilos. Até então, não existia um sistema comum para edifícios de 25 a 30 andares.

O investimento para implementar a solução gira em torno de R$ 400 mil por torre, menos da metade do custo de um elevador social tradicional.

Na operação, o porteiro recebe a encomenda, coloca no elevador e a carga é entregue diretamente no hall de serviço do apartamento, preservando a privacidade e aumentando a segurança dos moradores.

Com esta iniciativa, a Benx se posiciona na vanguarda do mercado de alto padrão, mostrando que a adaptação da arquitetura às novas demandas de consumo e logística urbana pode agregar valor significativo aos empreendimentos e à experiência dos moradores.