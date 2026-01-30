Esporte

Após troca de sede, Jogos Pan-Americanos de 2027 são adiados

Mudança estratégica quer garantir uma melhor preparação dos países e atletas para a competição continental

Pan: Organização adia os Jogos em uma semana (Ricardo Stuckert/Wikimedia Commons)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18h13.

A edição de 2027 dos Jogos Pan-Americanos, a principal competição multiesportiva das Américas, passou por mudanças importantes no seu cronograma após ajustes na organização do evento.

Troca de sede

Inicialmente, a cidade colombiana de Barranquilla havia sido anunciada como sede da edição de 2027, decisão tomada em 2021. No entanto, o comitê organizador continental, a Panam Sports, retirou os direitos de organização da cidade por descumprimento de cláusulas contratuais e falta de pagamento de parcelas previstas no acordo original.

Com a saída de Barranquilla, um novo processo de escolha foi aberto e a capital peruana, Lima, foi eleita para sediar os Jogos de 2027, superando outras candidaturas como a de Assunção. Lima já havia recebido os Jogos em 2019.

Mudança de calendário

Após essa definição, a Panam Sports revisou também o calendário de competições. A alteração nas datas oficiais de abertura e encerramento prevê o adiamento do evento em cerca de uma semana em relação ao cronograma anterior. A nova programação pretende ajustar prazos de preparação de delegações e infraestrutura em Lima para garantir boas condições para atletas e delegações de todas as nações participantes.

Os XXI Jogos Pan-Americanos vão contar com a participação de mais de 7 mil atletas, representando 41 países, e terão papel decisivo no caminho rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, sendo o principal evento classificatório do ciclo. Com cerca de 10 milhões de habitantes, Lima será sede da competição pela segunda vez, após ter recebido o Pan anteriormente, em 2019.

Com isso, Lima passará a integrar um seleto grupo e será a terceira cidade das Américas a receber os Jogos Pan-Americanos em duas ocasiões, ao lado da Cidade do México, que sediou o evento em 1955 e 1975, e de Winnipeg, no Canadá, anfitriã em 1967 e 1999.

