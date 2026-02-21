Jogos Olímpicos de Inverno: confira agenda e horários deste sábado, 21

Jogos Olímpicos de Inverno 2026 têm finais neste sábado (21) e Brasil disputa vaga no pódio no bobsled quatro homens
Redatora
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 04h49.
A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 continua intensa neste sábado, 21, com decisões em várias modalidades e disputas por medalhas que prometem movimentar o quadro geral dos Jogos.
A agenda traz finais no biatlo, bobsled, curling, esqui cross-country, esqui estilo livre, esqui-alpinismo, hóquei no gelo e patinação de velocidade no gelo, além de fases eliminatórias que aquecem a manhã de competições em Milão-Cortina d’Ampezzo.
Os primeiros jogos das Olimpíadas de Inverno começam cedo, com provas de resistência e velocidade, incluindo a final da largada em massa 50 km do esqui cross-country masculino e fases consecutivas de eliminatórias e finais no esqui estilo livre.
Logo nas primeiras horas do dia, o Brasil entra na pista de gelo com a equipe de Bobsled quatro homens, liderado pelo piloto Edson Bindilatti, que disputa sua última Olimpíada. A equipe conta ainda com Davidson de Souza, Luís Bacca e Rafael Souza, que participam das baterias decisivas da modalidade.
Ao longo do sábado, o foco se volta para as disputas por medalhas no curling feminino e masculino, para as finais do halfpipe feminino e para o revezamento misto no esqui-alpinismo.
A programação se encerra no fim da tarde com a disputa da medalha de bronze no hóquei no gelo masculino, uma das modalidades mais tradicionais das Olimpíadas de Inverno.
Bobsled – finais masculina e feminina
Biatlo – final feminina
Curling – disputa por medalhas
Esqui cross-country – final masculina
Esqui estilo livre – eliminatórias e finais
Esqui-alpinismo – final do revezamento misto
Hóquei no gelo masculino – disputa pelo bronze
Patinação de velocidade no gelo – semifinais e finais