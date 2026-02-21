Jogos Olímpicos de Inverno: confira agenda e horários deste sábado, 21

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 continua intensa neste sábado, 21, com decisões em várias modalidades e disputas por medalhas que prometem movimentar o quadro geral dos Jogos.

A agenda traz finais no biatlo, bobsled, curling, esqui cross-country, esqui estilo livre, esqui-alpinismo, hóquei no gelo e patinação de velocidade no gelo, além de fases eliminatórias que aquecem a manhã de competições em Milão-Cortina d’Ampezzo.

Os primeiros jogos das Olimpíadas de Inverno começam cedo, com provas de resistência e velocidade, incluindo a final da largada em massa 50 km do esqui cross-country masculino e fases consecutivas de eliminatórias e finais no esqui estilo livre.

Logo nas primeiras horas do dia, o Brasil entra na pista de gelo com a equipe de Bobsled quatro homens, liderado pelo piloto Edson Bindilatti, que disputa sua última Olimpíada. A equipe conta ainda com Davidson de Souza, Luís Bacca e Rafael Souza, que participam das baterias decisivas da modalidade.

Ao longo do sábado, o foco se volta para as disputas por medalhas no curling feminino e masculino, para as finais do halfpipe feminino e para o revezamento misto no esqui-alpinismo.

A programação se encerra no fim da tarde com a disputa da medalha de bronze no hóquei no gelo masculino, uma das modalidades mais tradicionais das Olimpíadas de Inverno.

Programação completa das Olimpíadas de Inverno

Bobsled – finais masculina e feminina

06h00 — Quatro homens (final, bateria 1)

07h57 — Quatro homens (final, bateria 2)

15h00 — Duplas femininas (final, bateria 3)

17h05 — Duplas femininas (final, bateria 4)

Biatlo – final feminina

10h15 — Largada coletiva feminino (final)

Curling – disputa por medalhas

10h05 — Feminino, disputa pelo bronze: Canadá x Estados Unidos

15h05 — Masculino, disputa pelo ouro: Grã-Bretanha x Canadá

Esqui cross-country – final masculina

07h00 — Largada em massa 50 km masculino (final)

Esqui estilo livre – eliminatórias e finais

06h00 — Esqui cross masculino (eliminatórias)

08h00 a 08h28 — Oitavas de final

08h35 a 08h47 — Quartas de final

08h54 e 08h58 — Semifinais

09h10 — Final

06h45 — Aerials equipes mistas (final, corrida 1)

07h45 — Aerials equipes mistas (final, corrida 2)

15h30 — Halfpipe feminino (final, corrida 1)

15h59 — Halfpipe feminino (final, corrida 2)

16h28 — Halfpipe feminino (final, corrida 3)

Esqui-alpinismo – final do revezamento misto

09h30 — Revezamento misto (final)

Hóquei no gelo masculino – disputa pelo bronze

16h40 — Finlândia x adversário a definir

Patinação de velocidade no gelo – semifinais e finais