Jogos deste domingo, 10: onde assistir ao vivo e horários

Futebol: Domingo terá clássicos pelo Brasileirão e duelos decisivos dos campeonatos europeus (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h32.

O domingo, 9, será de agenda cheia para os clubes de futebol. Campeonato Italiano, Escocês, Inglês e Alemão seguem com os duelos das últimas rodadas.

Além disso, o Brasileirão é marcado por jogos importantes, dentre eles o clássico entre Corinthians e São Paulo pela 15.ª rodada do torneio.

Além disso, campeonatos femininos e da segunda divisão também embalam o domingo de futebol mundial.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Italiano

7h30 — Hellas Verona x Como
10h — Cremonese x Pisa
10h — Fiorentina x Genoa
13h — Parma x Roma
15h45 — Milan x Atalanta

Campeonato Escocês

8h — Celtic x Rangers

Campeonato Espanhol

9h — Mallorca x Villarreal
11h15 — Athletic Bilbao x Valencia
13h30 — Real Oviedo x Getafe
16h — Barcelona x Real Madrid

Campeonato Inglês

10h — Burnley x Aston Villa
10h — Crystal Palace x Everton
10h — Nottingham Forest x Newcastle
12h30 — West Ham x Arsenal

Campeonato Alemão

10h30 — Hamburgo x Freiburg
12h30 — Colônia x Heidenheim
14h30 — Mainz x Union Berlin

Copa da Inglaterra Feminina

11h30 — Chelsea x Manchester City

Campeonato Saudita

13h05 — Al Riyadh x Al Fateh
15h — Al Ittihad x Damac

Campeonato Português

14h — AVS x Porto

Campeonato Brasileiro

16h — Remo x Palmeiras
16h — Atlético-MG x Botafogo
18h30 — Corinthians x São Paulo
18h30 — Santos x RB Bragantino
18h30 — Mirassol x Chapecoense
19h30 — Grêmio x Flamengo
20h30 — Vasco x Athletico-PR

Campeonato Francês

16h — PSG x Brest

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

16h — Náutico x América-MG
18h30 — Avaí x Fortaleza
19h30 — Novorizontino x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro Feminino

17h — RB Bragantino x Grêmio

MLS

17h30 — New York City x Columbus Crew
20h — Minnesota United x Austin
22h — Los Angeles FC x Houston Dynamo

Campeonato Argentino

19h — River Plate x Sna Lorenzo

Campeonato Mexicano

20h — Pachuca x Toluca
22h15 — Pumas UNAM x América-MEX

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 16h — Remo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - Globo SP
  • 16h — Atlético-MG x Botafogo - Campeonato Brasileiro - Globo RJ e MG
  • 16h — Náutico x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão) - Globo Nordeste

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 9

Record

  • 20h30 — Vasco x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 9

BandSports

  • 13h05 — Al Riyadh x Al Fateh - Campeonato Saudita
  • 15h — Al Ittihad x Damac - Campeonato Saudita

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste domingo, 9

Rede TV

  • 12h30 — Colônia x Heidenheim - Campeonato Alemão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv

  • 16h — Náutico x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN

  • 10h — Burnley x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 12h30 — West Ham x Arsenal - Campeonato Inglês
  • 16h — Barcelona x Real Madrid - Campeonato Espanhol
  • 19h30 — Novorizontino x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 neste domingo,

ESPN3

  • 9h — Mallorca x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 11h30 — Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra Feminina

ESPN4

  • 19h — River Plate x San Lorenzo - Campeonato Argentino

XSports

  • 7h30 — Hellas Verona x Como - Campeonato Italiano
  • 10h — Nottingham Forest x Newcastle - Campeonato Inglês
  • 14h — AVS x Porto - Campeonato Português
  • 15h45 — Milan x Atalanta - Campeonato Italiano

Premiere

  • 16h — Remo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
  • 16h — Atlético-MG x Botafogo - Campeonato Brasileiro
  • 16h — Náutico x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 18h30 — Santos x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 — Mirassol x Chapecoense - Campeonato Brasileiro
  • 19h30 — Grêmio x Flamengo - Campeonato Brasileiro
  • 20h30 — Vasco x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 9

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 7h30 — Hellas Verona x Como - Campeonato Italiano
  • 9h — Mallorca x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 10h — Burnley x Aston Villa - Campeonato Inglês
  • 10h — Crystal Palace x Everton - Campeonato Inglês
  • 10h — Nottingham Forest x Newcastle - Campeonato Inglês
  • 10h — Cremonese x Pisa - Campeonato Italiano
  • 10h — Fiorentina x Genoa - Campeonato Italiano
  • 11h15 — Athletic Bilbao x Valencia - Campeonato Espanhol
  • 11h30 — Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra Feminina
  • 12h30 — West Ham x Arsenal - Campeonato Inglês
  • 13h — Parma x Roma - Campeonato Italiano
  • 13h30 — Real Oviedo x Getafe - Campeonato Espanhol
  • 14h — AVS x Porto - Campeonato Português
  • 15h45 — Milan x Atalanta - Campeonato Italiano
  • 16h — Barcelona x Real Madrid - Campeonato Espanhol
  • 18h30 — Avaí x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 19h — River Plate x Sna Lorenzo - Campeonato Argentino
  • 19h30 — Novorizontino x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Canal GOAT

  • 8h — Celtic x Rangers - Campeonato Escocês
  • 10h30 — Hamburgo x Freiburg - Campeonato Alemão
  • 12h30 — Colônia x Heidenheim - Campeonato Alemão
  • 15h — Al Ittihad x Damac - Campeonato Saudita

GE TV

  • 16h — Remo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro

Onefootball

  • 10h30 — Hamburgo x Freiburg - Campeonato Alemão
  • 12h30 — Colônia x Heidenheim - Campeonato Alemão
  • 14h30 — Mainz x Union Berlin - Campeonato Alemão

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 9

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste domingo, 9

Prime Video

  • 18h30 — Corinthians x São Paulo - Campeonato Brasileiro

Cazé TV

  • 13h — Parma x Roma - Campeonato Italiano
  • 16h — PSG x Brest - Campeonato Francês

Apple TV

  • 17h30 — New York City x Columbus Crew - MLS
  • 20h — Minnesota United x Austin - MLS
  • 22h — Los Angeles FC x Houston Dynamo - MLS

SportyNet

  • 12h30 — Colônia x Heidenheim - Campeonato Alemão
  • 20h — Pachuca x Toluca - Campeonato Mexicano
  • 22h15 — Pumas UNAM x América-MEX - Campeonato Mexicano
