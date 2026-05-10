Jogos deste domingo, 10: onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 9, será de agenda cheia para os clubes de futebol. Campeonato Italiano, Escocês, Inglês e Alemão seguem com os duelos das últimas rodadas.
Além disso, o Brasileirão é marcado por jogos importantes, dentre eles o clássico entre Corinthians e São Paulo pela 15.ª rodada do torneio.
Além disso, campeonatos femininos e da segunda divisão também embalam o domingo de futebol mundial.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Italiano
7h30 — Hellas Verona x Como
10h — Cremonese x Pisa
10h — Fiorentina x Genoa
13h — Parma x Roma
15h45 — Milan x Atalanta
Campeonato Escocês
8h — Celtic x Rangers
Campeonato Espanhol
9h — Mallorca x Villarreal
11h15 — Athletic Bilbao x Valencia
13h30 — Real Oviedo x Getafe
16h — Barcelona x Real Madrid
Campeonato Inglês
10h — Burnley x Aston Villa
10h — Crystal Palace x Everton
10h — Nottingham Forest x Newcastle
12h30 — West Ham x Arsenal
Campeonato Alemão
10h30 — Hamburgo x Freiburg
12h30 — Colônia x Heidenheim
14h30 — Mainz x Union Berlin
Copa da Inglaterra Feminina
11h30 — Chelsea x Manchester City
Campeonato Saudita
13h05 — Al Riyadh x Al Fateh
15h — Al Ittihad x Damac
Campeonato Português
14h — AVS x Porto
Campeonato Brasileiro
16h — Remo x Palmeiras
16h — Atlético-MG x Botafogo
18h30 — Corinthians x São Paulo
18h30 — Santos x RB Bragantino
18h30 — Mirassol x Chapecoense
19h30 — Grêmio x Flamengo
20h30 — Vasco x Athletico-PR
Campeonato Francês
16h — PSG x Brest
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
16h — Náutico x América-MG
18h30 — Avaí x Fortaleza
19h30 — Novorizontino x Botafogo-SP
Campeonato Brasileiro Feminino
17h — RB Bragantino x Grêmio
MLS
17h30 — New York City x Columbus Crew
20h — Minnesota United x Austin
22h — Los Angeles FC x Houston Dynamo
Campeonato Argentino
19h — River Plate x Sna Lorenzo
Campeonato Mexicano
20h — Pachuca x Toluca
22h15 — Pumas UNAM x América-MEX
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- 16h — Remo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - Globo SP
- 16h — Atlético-MG x Botafogo - Campeonato Brasileiro - Globo RJ e MG
- 16h — Náutico x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão) - Globo Nordeste
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 9
Record
- 20h30 — Vasco x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 9
BandSports
- 13h05 — Al Riyadh x Al Fateh - Campeonato Saudita
- 15h — Al Ittihad x Damac - Campeonato Saudita
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil neste domingo, 9
Rede TV
- 12h30 — Colônia x Heidenheim - Campeonato Alemão
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 16h — Náutico x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN
- 10h — Burnley x Aston Villa - Campeonato Inglês
- 12h30 — West Ham x Arsenal - Campeonato Inglês
- 16h — Barcelona x Real Madrid - Campeonato Espanhol
- 19h30 — Novorizontino x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 neste domingo,
ESPN3
- 9h — Mallorca x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 11h30 — Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra Feminina
ESPN4
- 19h — River Plate x San Lorenzo - Campeonato Argentino
XSports
- 7h30 — Hellas Verona x Como - Campeonato Italiano
- 10h — Nottingham Forest x Newcastle - Campeonato Inglês
- 14h — AVS x Porto - Campeonato Português
- 15h45 — Milan x Atalanta - Campeonato Italiano
Premiere
- 16h — Remo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
- 16h — Atlético-MG x Botafogo - Campeonato Brasileiro
- 16h — Náutico x América-MG - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 18h30 — Santos x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
- 18h30 — Mirassol x Chapecoense - Campeonato Brasileiro
- 19h30 — Grêmio x Flamengo - Campeonato Brasileiro
- 20h30 — Vasco x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports neste domingo, 9
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 7h30 — Hellas Verona x Como - Campeonato Italiano
- 9h — Mallorca x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 10h — Burnley x Aston Villa - Campeonato Inglês
- 10h — Crystal Palace x Everton - Campeonato Inglês
- 10h — Nottingham Forest x Newcastle - Campeonato Inglês
- 10h — Cremonese x Pisa - Campeonato Italiano
- 10h — Fiorentina x Genoa - Campeonato Italiano
- 11h15 — Athletic Bilbao x Valencia - Campeonato Espanhol
- 11h30 — Chelsea x Manchester City - Copa da Inglaterra Feminina
- 12h30 — West Ham x Arsenal - Campeonato Inglês
- 13h — Parma x Roma - Campeonato Italiano
- 13h30 — Real Oviedo x Getafe - Campeonato Espanhol
- 14h — AVS x Porto - Campeonato Português
- 15h45 — Milan x Atalanta - Campeonato Italiano
- 16h — Barcelona x Real Madrid - Campeonato Espanhol
- 18h30 — Avaí x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h — River Plate x Sna Lorenzo - Campeonato Argentino
- 19h30 — Novorizontino x Botafogo-SP - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Canal GOAT
- 8h — Celtic x Rangers - Campeonato Escocês
- 10h30 — Hamburgo x Freiburg - Campeonato Alemão
- 12h30 — Colônia x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 15h — Al Ittihad x Damac - Campeonato Saudita
GE TV
- 16h — Remo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
Onefootball
- 10h30 — Hamburgo x Freiburg - Campeonato Alemão
- 12h30 — Colônia x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 14h30 — Mainz x Union Berlin - Campeonato Alemão
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo, 9
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar no Paramount + neste domingo, 9
Prime Video
- 18h30 — Corinthians x São Paulo - Campeonato Brasileiro
Cazé TV
- 13h — Parma x Roma - Campeonato Italiano
- 16h — PSG x Brest - Campeonato Francês
Apple TV
- 17h30 — New York City x Columbus Crew - MLS
- 20h — Minnesota United x Austin - MLS
- 22h — Los Angeles FC x Houston Dynamo - MLS
SportyNet
- 12h30 — Colônia x Heidenheim - Campeonato Alemão
- 20h — Pachuca x Toluca - Campeonato Mexicano
- 22h15 — Pumas UNAM x América-MEX - Campeonato Mexicano