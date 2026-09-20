Agregador Inteligov/EXAME: Raquel Lyra abre 4,05 pontos sobre João Campos em Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lidera a corrida pela reeleição em Pernambuco, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Lyra aparece com 44,96% das intenções de voto, seguida pelo ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), que registra 40,91%.

A distância entre a governadora e o ex-prefeito aumentou 0,42 ponto percentual na comparação com a rodada anterior do agregador. Em 2 de setembro, a diferença era de 3,63 pontos, e passou para 4,05 pontos na atualização de 17 de setembro.

Na comparação com a edição anterior do Monitor Eleitoral, a atual chefe do executivo apresentou oscilação positiva de 0,56 ponto percentual, passando de 44,40% para 44,96%.

Campos registrou alta de 0,14 ponto, de 40,77% para 40,91%.

Apesar de os dois candidatos apresentarem oscilações positivas, a diferença entre os dois candidatos aumentou porque a variação da governadora foi maior no período.

Entre os demais candidatos, Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1,40% das intenções de voto. Renan Hallais (Missão) registra 0,88%, Camila Falcão tem 0,63%, enquanto Guilherme Fonseca, Professor Jeremias do Banco e Victor Assis aparecem com 0%.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência na disputa em Pernambuco

O agregador acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Raquel Lyra apresenta a maior tendência positiva entre os candidatos considerados no levantamento, com alta média de 0,65 ponto percentual por atualização.

Campos aparece com tendência negativa de 0,47 ponto percentual, enquanto Ivan Moraes registra queda média de 0,06 ponto. Renan Hallais tem variação positiva de 0,04 ponto.

Camila Falcão, Guilherme Fonseca, Professor Jeremias do Banco e Victor Assis mantêm tendência de 0 ponto percentual na rodada.

O indicador de tendência representa o movimento recente dos candidatos no agregador e não corresponde a uma projeção de resultado eleitoral.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incorporadas ao modelo conforme os critérios definidos pela metodologia do agregador.

Levantamentos presenciais domiciliares recebem peso integral no cálculo, enquanto pesquisas realizadas por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de influência estatística.

A data de realização também interfere no resultado. Pesquisas mais antigas perdem peso gradualmente conforme novas rodadas são adicionadas à base. Dessa forma, levantamentos recentes têm maior impacto no retrato atual da disputa, sem eliminar a trajetória acumulada ao longo da série histórica.

O modelo busca equilibrar o cenário mais recente da eleição com o histórico de pesquisas registradas. A cada atualização, novos levantamentos são incorporados ao cálculo para formar o resultado apresentado pelo agregador.