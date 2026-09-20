Esporte
Fase de grupos copa 2026

Empresário troca colecionáveis milionários por aposta em esporte centenário

Investidor responsável pela histórica compra do card Mickey Mantle por US$ 5,2 milhões em 2021 aposta agora na valorização do esporte de origem basca após adquirir equipes em perpetuidade.

Camisa de Michael Jordan, da temporada de 1997/1998, pode chegar a custar US$ 15 milhões em leilão nos EUA. (Reprodução / NBA)

Camisa de Michael Jordan, da temporada de 1997/1998, pode chegar a custar US$ 15 milhões em leilão nos EUA. (Reprodução / NBA)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 06h42.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | O renomado colecionador Rob Gough está leiloando uma valiosa camisa usada por Michael Jordan no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998, com lances que já superam recordes públicos anteriores, enquanto direciona seu foco empresarial para o investimento na World Jai Alai League.

O ator e empresário Rob Gough, conhecido no mercado de colecionáveis por protagonizar compras históricas, voltou a movimentar o setor ao colocar em leilão na plataforma Joopiter uma das peças mais cobiçadas da história do basquete: a camisa usada por Michael Jordan durante o Jogo 3 das Finais da NBA de 1998 pelos Chicago Bulls. Com estimativa pré-leilão entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões (aproximadamente entre R$ 55 milhões e R$ 82 milhões), um lance inicial de US$ 10 milhões já garantiu que o item supere o recorde público anterior para camisas de basquete, estabelecido em 2022 por outra regata da mesma temporada de Jordan vendida pela Sotheby’s.

Segundo o The Athletic, a trajetória de Gough como grande colecionador ganhou os holofotes globais em janeiro de 2021, quando adquiriu um exemplar raro do card 1952 Topps de Mickey Mantle com nota PSA 9 por US$ 5,2 milhões (cerca de R$ 28,5 milhões), valorização que hoje posiciona o ativo entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões (R$ 110 milhões a R$ 165 milhões). Desde então, o investidor acumulou ativos raros de peso, incluindo a última camisa usada por Wayne Gretzky na NHL (por US$ 715 mil), a regata de Kobe Bryant no Jogo 1 das Finais de 2010 (por US$ 462 mil) e um manto de calouro de Wilt Chamberlain da temporada 1959–60 (por US$ 1,79 milhão).

A transição para o Jai Alai e a construção de história

Enquanto o mercado de colecionáveis esportivos passa por um momento de forte valorização — impulsionado pelo avanço de plataformas de autenticação por foto-matching e por mais de 50 vendas de sete dígitos registradas pelo índice Card Ladder ao longo de 2026 —, Gough decidiu que era o momento de passar o bastão de guardião de relíquias históricas para focar em um novo desafio empresarial: o jai alai.

No mês passado, o empresário adquiriu o controle da World Jai Alai League (WJAL) com sede em Miami, tornando-se o primeiro investidor a comprar equipes do esporte, fugindo do modelo tradicional de licenciamento sazonal. Prática tradicional originada no País Basco espanhol onde a bola pode atingir velocidades de até 300 km/h, o jai alai é tratado por Gough como uma oportunidade semelhante à que viu no mercado de cards e memorabilia antes de todo mundo.

"Quando comprei o Mickey Mantle, todo mundo achava que eu era louco por gastar US$ 5,2 milhões", relembrou Gough em entrevista recente. "Com o jai alai, tenho a oportunidade de ajudar a construir a história do esporte, e não apenas colecioná-la. Vou manter a exclusividade e a raridade desse ativo, aplicando a mesma mentalidade que aprendi no colecionismo de elite", disse.

O que é a World Jai Alai League (WJAL)?

A World Jai Alai League (WJAL) é uma organização esportiva sediada em Miami, nos Estados Unidos, dedicada a promover, gerenciar e expandir a prática do jai alai. O esporte, originado no País Basco (região da Espanha), é mundialmente conhecido pela alta velocidade — com a bola podendo alcançar marcas de até 300 km/h — sendo disputado com o auxílio de uma cesta curva chamada xistera.

Recentemente, a liga ganhou ainda mais destaque no cenário empresarial e esportivo ao atrair investimentos de peso, como a aquisição realizada pelo ator e empresário Rob Gough. Diferente do modelo sazonal tradicional de licenciamento, a gestão passou a comercializar equipes em perpetuidade, apostando em um formato de exclusividade e escassez de ativos para revitalizar e construir novos capítulos na história centenária da modalidade nos Estados Unidos.

Qual peça de Michael Jordan está sendo leiloada por Rob Gough?

A camisa usada por Jordan no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998, que rendeu uma vitória por 96 a 54 dos Bulls sobre o Utah Jazz.

Quanto vale a camisa de Michael Jordan no leilão?

A peça tem estimativa de pré-venda entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões, já superando o recorde anterior de US$ 10,1 milhões para camisas de basquete.

Qual foi a compra mais famosa de Rob Gough no mercado de colecionáveis?

Em 2021, Gough pagou US$ 5,2 milhões por um card de Mickey Mantle de 1952 avaliado hoje em dezenas de milhões de dólares.

O que é a World Jai Alai League?

É uma liga esportiva baseada em Miami focada no tradicional jogo de pelota basca de alta velocidade, recentemente adquirida em definitivo por Gough.

Por que Gough decidiu vender a camisa de Jordan?

Após anos guardando itens raros do esporte, o colecionador afirmou que prefere passar o legado histórico adiante enquanto redireciona seus investimentos para a gestão e construção de ligas esportivas.

Acompanhe tudo sobre:EsportesNBABasquete
Próximo

Mais de Esporte

Corinthians x Fluminense: escalações, horários e onde assistir

Flamengo x Bragantino: escalações, horários e onde assistir

São Paulo vence Flamengo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino

Flávia Saraiva conquista ouro nas barras assimétricas na Copa do Mundo

Mais na Exame

Ciência

Líquido em Plutão? Nasa encontra sinais de fluxo de nitrogênio em geleira gigante

Esporte

Corinthians x Fluminense: escalações, horários e onde assistir

Inteligência Artificial

A era do salário aumentado por IA: mesma função, faixas de pagamento diferentes

Pop

Dia do Gaúcho: 30 frases sobre orgulho e tradição para compartilhar no Instagram ou Whatsapp