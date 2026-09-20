Empresário troca colecionáveis milionários por aposta em esporte centenário

RESUMO | O renomado colecionador Rob Gough está leiloando uma valiosa camisa usada por Michael Jordan no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998, com lances que já superam recordes públicos anteriores, enquanto direciona seu foco empresarial para o investimento na World Jai Alai League.

O ator e empresário Rob Gough, conhecido no mercado de colecionáveis por protagonizar compras históricas, voltou a movimentar o setor ao colocar em leilão na plataforma Joopiter uma das peças mais cobiçadas da história do basquete: a camisa usada por Michael Jordan durante o Jogo 3 das Finais da NBA de 1998 pelos Chicago Bulls. Com estimativa pré-leilão entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões (aproximadamente entre R$ 55 milhões e R$ 82 milhões), um lance inicial de US$ 10 milhões já garantiu que o item supere o recorde público anterior para camisas de basquete, estabelecido em 2022 por outra regata da mesma temporada de Jordan vendida pela Sotheby’s.

Segundo o The Athletic, a trajetória de Gough como grande colecionador ganhou os holofotes globais em janeiro de 2021, quando adquiriu um exemplar raro do card 1952 Topps de Mickey Mantle com nota PSA 9 por US$ 5,2 milhões (cerca de R$ 28,5 milhões), valorização que hoje posiciona o ativo entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões (R$ 110 milhões a R$ 165 milhões). Desde então, o investidor acumulou ativos raros de peso, incluindo a última camisa usada por Wayne Gretzky na NHL (por US$ 715 mil), a regata de Kobe Bryant no Jogo 1 das Finais de 2010 (por US$ 462 mil) e um manto de calouro de Wilt Chamberlain da temporada 1959–60 (por US$ 1,79 milhão).

A transição para o Jai Alai e a construção de história

Enquanto o mercado de colecionáveis esportivos passa por um momento de forte valorização — impulsionado pelo avanço de plataformas de autenticação por foto-matching e por mais de 50 vendas de sete dígitos registradas pelo índice Card Ladder ao longo de 2026 —, Gough decidiu que era o momento de passar o bastão de guardião de relíquias históricas para focar em um novo desafio empresarial: o jai alai.

No mês passado, o empresário adquiriu o controle da World Jai Alai League (WJAL) com sede em Miami, tornando-se o primeiro investidor a comprar equipes do esporte, fugindo do modelo tradicional de licenciamento sazonal. Prática tradicional originada no País Basco espanhol onde a bola pode atingir velocidades de até 300 km/h, o jai alai é tratado por Gough como uma oportunidade semelhante à que viu no mercado de cards e memorabilia antes de todo mundo.

"Quando comprei o Mickey Mantle, todo mundo achava que eu era louco por gastar US$ 5,2 milhões", relembrou Gough em entrevista recente. "Com o jai alai, tenho a oportunidade de ajudar a construir a história do esporte, e não apenas colecioná-la. Vou manter a exclusividade e a raridade desse ativo, aplicando a mesma mentalidade que aprendi no colecionismo de elite", disse.

O que é a World Jai Alai League (WJAL)?

A World Jai Alai League (WJAL) é uma organização esportiva sediada em Miami, nos Estados Unidos, dedicada a promover, gerenciar e expandir a prática do jai alai. O esporte, originado no País Basco (região da Espanha), é mundialmente conhecido pela alta velocidade — com a bola podendo alcançar marcas de até 300 km/h — sendo disputado com o auxílio de uma cesta curva chamada xistera.

Recentemente, a liga ganhou ainda mais destaque no cenário empresarial e esportivo ao atrair investimentos de peso, como a aquisição realizada pelo ator e empresário Rob Gough. Diferente do modelo sazonal tradicional de licenciamento, a gestão passou a comercializar equipes em perpetuidade, apostando em um formato de exclusividade e escassez de ativos para revitalizar e construir novos capítulos na história centenária da modalidade nos Estados Unidos.

Qual peça de Michael Jordan está sendo leiloada por Rob Gough?

A camisa usada por Jordan no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998, que rendeu uma vitória por 96 a 54 dos Bulls sobre o Utah Jazz.

Quanto vale a camisa de Michael Jordan no leilão?

A peça tem estimativa de pré-venda entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões, já superando o recorde anterior de US$ 10,1 milhões para camisas de basquete.

Qual foi a compra mais famosa de Rob Gough no mercado de colecionáveis?

Em 2021, Gough pagou US$ 5,2 milhões por um card de Mickey Mantle de 1952 avaliado hoje em dezenas de milhões de dólares.

O que é a World Jai Alai League?

É uma liga esportiva baseada em Miami focada no tradicional jogo de pelota basca de alta velocidade, recentemente adquirida em definitivo por Gough.

Por que Gough decidiu vender a camisa de Jordan?

Após anos guardando itens raros do esporte, o colecionador afirmou que prefere passar o legado histórico adiante enquanto redireciona seus investimentos para a gestão e construção de ligas esportivas.