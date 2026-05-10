Esporte

Toulouse x Lyon: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Campeonato Francês

Equipes se enfrentam neste domingo, 10, no Stadium de Toulouse, pela Ligue 1 2025/26

Endrick: jogador tem sido destaque no campeonato francês pelo Lyon (Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Endrick: jogador tem sido destaque no campeonato francês pelo Lyon (Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07h02.

Toulouse e Lyon se enfrentam neste domingo, 10, às 16h (de Brasília), no Stadium de Toulouse, pela Ligue 1 2025/26.

O Toulouse aparece na 10ª colocação da Ligue 1, com 41 pontos conquistados. Na rodada anterior, a equipe venceu o Strasbourg por 2 a 1, em partida disputada no dia 3 de maio.

Já o Lyon ocupa a terceira posição do Campeonato Francês, com 60 pontos, e segue na disputa pelas primeiras colocações da competição. A equipe também venceu na rodada passada ao bater o Rennes por 4 a 2.

Onde assistir Toulouse x Lyon ao vivo?

CazéTV, ESPN e Disney+ tem os direitos de transmissão da partida.

Que horas é o jogo Toulouse x Lyon hoje?

O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).

 

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