Corinthians x Fluminense: escalações, horários e onde assistir

RESUMO | O Corinthians recebe o Fluminense neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Enquanto o Timão tenta se afastar das posições incômodas na tabela, o Tricolor das Laranjeiras busca os três pontos fora de casa para se consolidar no G-5 da competição.

Corinthians e Fluminense entram em campo neste domingo, 20, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), para disputar um dos embates mais tradicionais da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O duelo coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na tabela de classificação e chegam pressionadas por resultados positivos após tropeços na rodada passada.

O Corinthians inicia a rodada ocupando a 14ª colocação, somando 32 pontos em 27 partidas disputadas. No compromisso mais recente pelo Brasileirão, a equipe comandada por Fernando Diniz foi derrotada pelo Flamengo por 2 a 1 jogando no Maracanã, o que aumenta a necessidade de reabilitação diante de sua torcida para ganhar fôlego na competição.

Do outro lado, o Fluminense aparece em situação mais confortável, ocupando a quinta posição com 45 pontos em 27 jogos. O Tricolor carioca também vem de revés na última rodada — foi superado pelo Atlético-MG por 3 a 1 na Arena MRV —, mas busca o triunfo fora de casa para se manter firme na briga pelas primeiras colocações do torneio nacional.

Histórico do confronto

O histórico geral do clássico interestadual entre Corinthians e Fluminense aponta pequena vantagem para a equipe paulista ao longo dos anos. Em um total de 110 jogos oficiais disputados entre as duas equipes em todas as competições, o Corinthians soma 40 vitórias (36%), contra 37 triunfos do Fluminense (34%), além de 33 empates (30%), com 132 gols marcados pelo Timão e 123 tentos anotados pelo clube carioca.

Analisando especificamente os duelos realizados com mando de campo do Corinthians, foram 53 partidas disputadas na história, registrando 26 vitórias da equipe da casa (49%), 13 empates (25%) e 14 triunfos dos cariocas (26%). No encontro mais recente entre os clubes, válido pelo primeiro turno do Brasileirão atual, o Fluminense levou a melhor e venceu por 3 a 1 no Maracanã.

Onde assistir, escalações e arbitragem

A partida deste domingo entre Corinthians e Fluminense terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Globo na TV aberta e pelo canal por assinatura Premiere. Sob o comando do árbitro Ramon Abatti, as equipes devem entrar em campo com as seguintes formações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Raniele, Bidon e Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Raniele, Bidon e Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz Fluminense: Fábio; Guga, Rabello, Freytes e Arana; Martinelli, Nonato e Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk. Técnico: Marcão

Qual é a data e o horário do jogo entre Corinthians e Fluminense?

A partida será realizada neste domingo, 20, às 16h (horário de Brasília).

Onde será disputada a partida?

O confronto acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Onde assistir à partida ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

Como os times chegam para esta rodada do Brasileirão?

O Corinthians ocupa a 14ª posição com 32 pontos, enquanto o Fluminense é o quinto colocado com 45 pontos.

Quem venceu o último confronto entre as equipes?

No primeiro turno do Brasileirão de 2026, o Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1 no Maracanã.