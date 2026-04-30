Jogos desta quinta-feira, 30: onde assistir ao vivo e horários

A quinta-feira, 30, é marcada pelos últimos jogos da terceira rodada da Copa Libertadores e Sul-Americana.
Além desses, Campeonato Saudita, Europa League e Conference League completam os jogos. Os duelos europeus ficam marcados pela ida das semifinais.
Dentre os principais jogos, destaque para Nottingham Forest x Aston Villa pela semifinal da Europa League, e Corinthians x Peñarol pela Libertadores.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Saudita
- 13h - Al Okhdoos x Al Ettifaq
- 15h - Al Kholood x Al Fayha
Europa League
- 16h - Nottingham Forest x Aston Villa
- 16h - Braga x Freiburg
Conference League
- 16h - Rayo Vallecano x Strasbourg
- 16h - Shakhtar Donetsk x Crystal Palace
Copa Libertadores
- 19h - Bolívar x Fluminense
- 19h - Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira
- 21h - Corinthians x Peñarol
- 23h - Independiente Medellin x Cusco
Copa Sul-Americana
- 19h - Vasco x Olímpia
- 19h - Carabobo x Blooming
- 21h - Tigre x América de Cali
- 21h30 - Bragantino x River Plate
- 23h - Alianza Atlético x Macará
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 30
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 30
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 30
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta nesta quinta, 30
BandSports
- 15h - Al Kholood x Al Fayha - Campeonato Saudita
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quinta, 30
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta quinta, 30
ESPN
- 21h - Corinthians x Peñarol - Copa Libertadores
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta quinta, 30
ESPN3
- 23h - Independiente Medellín x Cusco - Copa Libertadores
ESPN4
- 19h - Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira - Copa Libertadores
XSports
- Nenhum jogo vai passar na XSports nesta quinta, 30
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta, 30
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 30
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 19h - Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira - Copa Libertadores
- 19h - Carabobo x Blooming - Copa Sul-Americana
- 21h - Corinthians x Peñarol - Copa Libertadores
- 23h - Independiente Medellín x Cusco - Copa Libertadores
Canal Goat
- 13h - Al Okhdood x Al Ettifaq - Campeonato Saudita
GE TV
- Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta quinta, 30
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 30
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar no HBO Max nesta quinta, 30
Paramount+
- 19h - Bolívar x Fluminense - Copa Libertadores
- 19h - Vasco x Olimpia - Copa Sul-Americana
- 21h - Tigre x América de Cali - Copa Sul-Americana
- 21h30 - Bragantino x River Plate - Copa Sul-Americana
- 23h - Alianza Atlético x Macará - Copa Sul-Americana
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta quinta, 30
Cazé TV
- 16h - Nottingham Forest x Aston Villa - Europa League
- 16h - Braga x Freiburg - Europa League
- 16h - Rayo Vallecano x Strasbourg - Conference League
- 16h - Shakhtar Donetsk x Crystal Palace - Conference League
Apple TV
- Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta quinta, 30