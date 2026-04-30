Esporte

Jogos desta quinta-feira, 30: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta online e na TV por assinatura

Futebol: Quinta-feira marca jogos decisivos da Libertadores e Sul-Americana (Esportes/Exame)

Futebol: Quinta-feira marca jogos decisivos da Libertadores e Sul-Americana (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h01.

A quinta-feira, 30, é marcada pelos últimos jogos da terceira rodada da Copa Libertadores e Sul-Americana. 

Além desses, Campeonato Saudita, Europa League e Conference League completam os jogos. Os duelos europeus ficam marcados pela ida das semifinais. 

Dentre os principais jogos, destaque para Nottingham Forest x Aston Villa pela semifinal da Europa League, e Corinthians x Peñarol pela Libertadores. 

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Saudita

  • 13h - Al Okhdoos x Al Ettifaq
  • 15h - Al Kholood x Al Fayha

Europa League

  • 16h - Nottingham Forest x Aston Villa
  • 16h - Braga x Freiburg

Conference League

  • 16h - Rayo Vallecano x Strasbourg
  • 16h - Shakhtar Donetsk x Crystal Palace

Copa Libertadores

  • 19h - Bolívar x Fluminense
  • 19h - Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira
  • 21h - Corinthians x Peñarol
  • 23h - Independiente Medellin x Cusco

Copa Sul-Americana

  • 19h - Vasco x Olímpia
  • 19h - Carabobo x Blooming
  • 21h - Tigre x América de Cali
  • 21h30 - Bragantino x River Plate
  • 23h - Alianza Atlético x Macará

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 30

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 30

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 30

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta nesta quinta, 30

BandSports

  • 15h - Al Kholood x Al Fayha - Campeonato Saudita

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quinta, 30

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta quinta, 30

ESPN

  • 21h - Corinthians x Peñarol - Copa Libertadores

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta quinta, 30

ESPN3

  • 23h - Independiente Medellín x Cusco - Copa Libertadores

ESPN4

  • 19h - Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira - Copa Libertadores

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSports nesta quinta, 30

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta, 30

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 30

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 19h - Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira - Copa Libertadores
  • 19h - Carabobo x Blooming - Copa Sul-Americana
  • 21h - Corinthians x Peñarol - Copa Libertadores
  • 23h - Independiente Medellín x Cusco - Copa Libertadores

Canal Goat

  • 13h - Al Okhdood x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta quinta, 30

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 30

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar no HBO Max nesta quinta, 30

Paramount+

  • 19h - Bolívar x Fluminense - Copa Libertadores
  • 19h - Vasco x Olimpia - Copa Sul-Americana
  • 21h - Tigre x América de Cali - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Bragantino x River Plate - Copa Sul-Americana
  • 23h - Alianza Atlético x Macará - Copa Sul-Americana

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta quinta, 30

Cazé TV

  • 16h - Nottingham Forest x Aston Villa - Europa League
  • 16h - Braga x Freiburg - Europa League
  • 16h - Rayo Vallecano x Strasbourg - Conference League
  • 16h - Shakhtar Donetsk x Crystal Palace - Conference League

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta quinta, 30
Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosJogos de hojeFutebol

