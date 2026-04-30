Corinthians x Peñarol: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

Corinthians x Peñarol: saiba onde acontece a transmissão da partida
Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h02.
Corinthians e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 21h, pela Libertadores.
O duelo, na Neo Química Arena, é válido pela 3ª rodada da fase de grupos. O Corinthians lidera o Grupo E com seis pontos e busca manter 100% de aproveitamento. Já o Peñarol ainda não venceu na competição e chega pressionado.
O time brasileiro venceu o Platense e o Santa Fe nas duas primeiras rodadas. Já os uruguaios somam um empate e uma derrota.
O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (plano premium do streaming).
Kauê; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz
Britos; Kevin Rodriguez, Ferreira, Maurício Lemos e Maxi Olivera; Remedi, Darias, Trindade e Nicolas Fernandez; Angulo e Arezo.
Técnico: Diego Aguirre