Corinthians x Peñarol: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

Clubes se enfrentam em São Paulo nesta quinta-feira, 30, pela 3ª rodada da fase de grupos

Corinthians x Peñarol: saiba onde acontece a transmissão da partida

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06h02.

Corinthians e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 21h, pela Libertadores.

O duelo, na Neo Química Arena, é válido pela 3ª rodada da fase de grupos. O Corinthians lidera o Grupo E com seis pontos e busca manter 100% de aproveitamento. Já o Peñarol ainda não venceu na competição e chega pressionado.

O time brasileiro venceu o Platense e o Santa Fe nas duas primeiras rodadas. Já os uruguaios somam um empate e uma derrota.

Que horas assistir à Corinthians x Peñarol

A partida acontece às 21h, do horário de Brasília, nesta quinta-feira, 30.

Onde assistir à Corinthians x Peñarol

O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (plano premium do streaming).

Prováveis escalações

Corinthians

Kauê; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

Peñarol

Britos; Kevin Rodriguez, Ferreira, Maurício Lemos e Maxi Olivera; Remedi, Darias, Trindade e Nicolas Fernandez; Angulo e Arezo.

Técnico: Diego Aguirre

Mais de Esporte

Jogos desta quinta-feira, 30: onde assistir ao vivo e horários

Quer ver a Copa de 2026 de perto? Saiba quanto custam os ingressos

Álbum da Copa 2026 chega em maio; versão premium custa até R$ 360

Luis Suárez é multado pela MLS após violar regra sobre 'simulação'

Mais na Exame

Mundo

Por que a China vai proibir a venda de drones em Pequim

Pop

Met Gala 2026: relembre os 5 looks mais caros da 'noite mais fashion do mundo'

Negócios

Maior supermercado do Pará nasceu com quatro barcos e hoje fatura R$ 5,4 bilhões

ESG

Ministros e líderes de 56 países tentam destravar o nó da dependência mundial do petróleo