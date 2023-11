Jogos de hoje, segunda-feira, 20; onde assistir e horários

Eliminatórias da Euro 2024 e Brasileirão Série B são destaques do futebol desta segunda-feira.

Pela Euro, a Inglaterra encara a Macedônia apenas para cumpri tabela. A seleção é a primeira do grupo com 16 pontos e já está classificada para Euro do ano que vem.

Em Leverkusen na Alemanha, a Itália enfrenta a seleção ucraniana buscando a segunda vaga do grupo C. A Azurra é a terceira colocada com 10 pontos, três a menos que a própria Ucrânia com 13.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Jogos das Eliminatórias Eurocopa hoje

16h45 - Albânia x Ilhas Faroé - Star+

16h45 - Irlanda do Norte x Dinamarca - Star+

16h45 - Macedônia x Inglaterra - ESPN e Star+

16h45 - San Marino x Finlândia - Star+

16h45 - Ucrânia x Itália - SporTV

Jogos do Brasileirão Série B hoje

20h - Sampaio Corrêa x Avaí - SporTV e Premiere

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT nesta segunda-feira

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira

