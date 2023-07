Jogos de hoje, sábado, 8; onde assistir e horários

Brasileirão Série A, B e C, além do campeonato argentino são os destaques do futebol deste sábado.

No Brasileirão, o Palmeiras encara o Flamengo em confronto entre terceiro e quarto colocado. O Verdão precisa da vitória para ultrapassar o Rubro Negro, que está a dois pontos acima na tabela.

Destaque também para o jogo entre Atlético MG e Corinthians em Minas Gerais. O Timão tenta recuperar os maus resultados recentes na temporada, enquanto o Galo busca maior regularidade.

Pela Série B, os campinenses Ponte Preta e Guarani entram em campo por seus jogos.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Amistoso feminino

05h - Coreia do Sul x Haiti - Sem transmissão

Brasileirão Série A

16h - Cuiabá x Bahia - Premiere

16h - Vasco x Cruzeiro - Premiere

18h30 - Atlético-MG x Corinthians - Premiere

18h30 - Coritiba x América-MG - Premiere

21h - Palmeiras x Flamengo - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Guarani x Londrina - Band e Premiere

15h30 - ABC x Criciúma - SporTV e Premiere

17h - Avaí x Ponte Preta - Band e Premiere

17h - Ituano x Juventude - SporTV e Premiere

18h - Tombense x Sampaio Corrêa - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

16h - Amazonas x Paysandu - DAZN e Nosso Futebol

16h - Botafogo-PB x Brusque - Nosso Futebol+

19h - São Bernardo x Altos - Nosso Futebol

Campeonato Argentino

18h - Estudiantes x Racing - ESPN 4 e Star+

20h30 - San Lorenzo x River Plate - Star+

Onde assistir o jogo do Palmeiras e Flamengo

O jogo Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Corinthians?

O jogo do Atlético-MG x Corinthians irá passar no Premiere.

Onde irá passar o jogo Vasco x Cruzeiro?

O jogo do Vasco x Cruzeiro irá passar no Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado.

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste sábado.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Band

11h - Guarani x Londrina - Brasileirão Série B

17h - Avaí x Ponte Preta - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

15h30 - ABC x Criciúma - Brasileirão Série B

17h - Ituano x Juventude - Brasileirão Série B

18h - Tombense x Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B

21h - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão Série A

Premiere

16h - Cuiabá x Bahia - Brasileirão Série A

16h - Vasco x Cruzeiro - Brasileirão Série A

18h30 - Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão Série A

18h30 - Coritiba x América-MG - Brasileirão Série A

21h - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão Série A

11h - Guarani x Londrina - Brasileirão Série B

15h30 - ABC x Criciúma - Brasileirão Série B

17h - Avaí x Ponte Preta - Brasileirão Série B

17h - Ituano x Juventude - Brasileirão Série B

18h - Tombense x Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B

ESPN

18h - Estudiantes x Racing - Campeonato argentino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

20h - Lanús x Tallares - Star+

23h - Estados Unidos x Jamaica - Copa Ouro

Nosso Futebol

16h - Amazonas x Paysandu - Brasileirão Série C

16h - Botafogo-PB x Brusque - Brasileirão Série C

19h - São Bernardo x Altos - Brasileirão Série C

DAZN

16h - Amazonas x Paysandu - Brasileirão Série C

