Atlético MG x Corinthians: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Atlético MG e Corinthians se enfrentam neste sábado, 8, às 18h30, no Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Tentando apagar a má fase, o Corinthians entra em campo pressionado por bons resultados. O Timão vem de duas derrotas consecutivas e está uma posição acima da zona de rebaixamento.

Do outro lado o Atlético MG, quer com apoio do seu torcedor, retomar o caminho das vitórias. A equipe não vence a cinco jogos consecutivos e está na 10ª colocação.

No último confronto entre as equipes, o Corinthians levou a melhor. O Timão venceu por 2 a 1 em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Galo na ocasião.

Onde assistir ao vivo o jogo América MG x Corinthians pelo Brasileirão

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Atlético MG e Corinthians terá exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo América MG x Corinthians online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Atlético-MG ?

16/07 - Goiás x Atlético MG - Brasileirão

22/07 - Grêmio x Atlético MG - Brasileirão

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?