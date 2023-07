Palmeiras x Flamengo hoje: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado, 8, às 21h, na Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Em confronto na parte de cima da tabela, Flamengo e Palmeiras entram em campo buscando maior equilíbrio na temporada. O Palmeiras, que vem de derrota pelo jogo de ida da Copa do Brasil, espera com apoio do seu torcedor retomar o caminho das vitórias.

Do outro lado o Flamengo, que diferente do Palmeiras venceu no jogo de ida, espera manter o bom resultado. Em caso de vitória do Verdão, o Rubro Negro perde a terceira colocação.

As equipes tem se enfrentado diversas vezes por finais nos últimos tempos. No último confronto, o Palmeiras se sagrou campeão da Supercopa do Brasil, vencendo por 4 a 3.

No histórico do confronto, o Palmeiras leva pequena vantagem. Em 105 jogos, o Verdão venceu 39, contra 35 da equipe carioca.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Flamengo hoje pelo Brasileirão

O jogo deste sábado, às 21h30, entre Palmeiras e Flamengo terá exclusiva no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Palmeiras x Flamengo online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?

13/07 - Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil

16/07 - Internacional x Palmeiras - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

12/07 - Athletico PR x Flamengo - Copa do Brasil

16/07 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão Série A

