Jogos de hoje, sábado, 5; onde assistir e horários

Início das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, rodada do Brasileirão Série A, B e C, além de amistosos de pré-temporada são os destaques deste sábado de futebol.

Pela Copa Feminina, três jogos movimentam a competição. A Suíça encara a Espanha no primeiro jogo do dia. Logo depois, às 5h, o Japão enfrenta a Noruega. Mais tarde, às 23h, a Holanda mede forças com a África do Sul.

Pelo Brasileirão Série A, o Corinthians encara o Internacional fora de casa, mirando subir mais na tabela. A equipe paulista vem de oito vitórias consecutivas, somando todas as competições.

No Rio, o Palmeiras encara o Fluminense, mirando a sua segunda vitória consecutiva. Mais cedo, o Santos mede forças com o Athletico PR.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Copa do Mundo Feminina

02h - Suíça x Espanha - SporTV e CazéTV (Youtube)

05h - Japão x Noruega - CazéTV (Youtube)

23h - Holanda x África do Sul - CazéTV (Youtube)

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

15h30 - Avaí x Criciúma - SporTV e Premiere

17h - Ituano x Guarani - Band e Premiere

18h - Sport x Novorizontino - SporTV e Premiere

Brasileiro Série C

19h - Remo x Volta Redonda - Nosso Futebol

19h - Erechim x Brusque - DAZN e Nosso Futebol+

Amistoso do clubes

23h - Sevilla x Atlético de Madrid - Star+

08h45 - Manchester United x Lens - ESPN

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo Internacional x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo do Fluminense x Palmeiras irá passar no SporTV e Premiere.

Em que lugar vai passar o jogo do Santos?

O jogo do Santos x Athlético-PR irá passar no Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado.

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste sábado.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Band

17h - Ituano x Guarani - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

08h45 - Manchester United x Lens - Amistoso

SporTV

21h - Fluminense x Palmeiras - Brasileirão Série A

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV (Youtube)

Star+

DAZN

