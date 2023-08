Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje, sábado, 5, pelo Brasileirão; veja horário

Internacional e Corinthians se enfrentam neste sábado, 5, às 18h30, no estádio Beira Rio, Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 18ª rodada do Brasileirão Série A.

Após vencer o Newell's Old Boys pela Sul-Americana, o Corinthians retoma as atenções ao Brasileirão. O Timão não perde a cinco jogos e vai em busca de sua quarta vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu relacionar o volante Gabriel Moscardo, que estava se recuperando de uma cirurgia de apêndice.

Do outro lado, o Internacional, busca se reabilitar na competição, após derrota para o Cuiabá na última rodada. O técnico Eduardo Coudet deve ir com time misto, visando o confronto de volta da Libertadores na próxima terça-feira.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Internacional x Corinthians terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo do Corinthians pelo Brasileirão online hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através das plataformas Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?

08/08 - Newell's Old Boys x Corinthians - Copa Sul-Americana

