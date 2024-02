Jogos de hoje, quinta-feira, 8; onde assistir e horários

Rodada dos campeonatos estaduais, Brasil no Pré-Olímpico e demais competições europeias são destaques desta quinta-feira.

No Paulistão, o Palmeiras entra em campo diante do Ituano, buscando a segunda vitória consecutiva. A equipe busca se recuperar após derrota na final da Supercopa do Brasil.

No Cariocão, o Vasco encara o Audax-RJ no São Januário. O Cruz Maltino busca retomar o caminho das vitórias, após empate com o Flamengo na última rodada. Também pelo Carioca, o Flu enfrenta o Sampaio Correa no Maraanã.

Destaque também para o Al-Hilal e Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, pela

Riyadh Season Cup

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Paulistão

19h - Mirassol x Santo André - Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

21h - Palmeiras x Ituano - Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

21h30 - Guarani x Inter de Limeira - Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

Campeonato Carioca

21h15 - Vasco da Gama x Audax-RJ - CazéTV (Youtube)

21h30 - Fluminense x Sampaio Corrêa-RJ - Canal GOAT (Youtube)

Pré-Olímpico

17h - Argentina x Paraguai - SporTV

20h - Venezuela x Brasil - SporTV

Riyadh Season Cup

15h - Al-Hilal x Al-Nassr - DAZN

Taça de Portugal

15h45 - Vitória Guimarães x Gil Vicente - Star+

17h45 - Vizela x Benfica - Star+

Copa da Bélgica

16h - Oostende x Royal Antuérpia - Star+

Campeonato Mineiro

21h30 - Athletic Club x Atlético-MG - Premiere (Pay-Per-View)

Campeonato Cearense

20h30 - Ceará x Caucaia - Canal GOAT (Youtube)

Conmebol Libertadores

21h30 - Aucas x Club Nacional - Paramount+

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo Palmeiras e Ituano terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e CazéTV (Youtube)

Que horas é jogo do Vasco hoje?

O jogo Vasco da Gama e Audax-RJ, é às 21h15, terá transmissão exclusiva no CazéTV (Youtube).

Onde irá passar o jogo do Fluminense hoje?

O jogo Fluminense e Sampaio Corrêa-RJ terá transmissão exclusiva no Canal GOAT (Youtube).

Em que canal irá transmitir o jogo do Atlético hoje?

O jogo Athletic Club e Atlético-MG terá transmissão no Premiere.

Quais jogos de hoje vão passar ao vivo na TV?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

17h - Argentina x Paraguai - Pré-Olímpico

20h - Venezuela x Brasil - Pré-Olímpico

Premiere

21h30 - Athletic Club x Atlético-MG - Campeonato Mineiro

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

15h45 - Vitória Guimarães x Gil Vicente - Taça de Portugal

17h45 - Vizela x Benfica - Taça de Portugal

16h - Oostende x Royal Antuérpia - Taça de Portugal

DAZN

15h - Al-Hilal x Al-Nassr - Riyadh cup

Paulistão Play

19h - Mirassol x Santo André - Paulistão

21h - Palmeiras x Ituano - Paulistão

21h30 - Guarani x Inter de Limeira - Paulistão

YouTube

Cazé TV

21h15 - Vasco da Gama x Audax-RJ - Campeonato Carioca

19h - Mirassol x Santo André - Paulistão

21h - Palmeiras x Ituano - Paulistão

21h30 - Guarani x Inter de Limeira - Paulistão

Canal GOAT