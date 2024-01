Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horários e escalações pela Copa do Rei

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, 18, às 17h30, no estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Após elimina-los na semifinal da Supercopa da Espanha, o Real volta a enfrentar seu rival local em competição de mata-mata. A equipe, que está invicta desde setembro de 2023, busca manter a boa fase e garantir a vaga nas quartas de final.

Do outro lado, o Atlético Madrid, busca uma revanche após o último jogo. Os Colchoneros foram derrotados por 5 a 3 na semifinal da Supercopa e agora retorma as atenções a Copa do Rei.

Escalação do Atlético de Madrid contra o Real Madrid

​Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Koke, Saul, De Paul, Llorente e Samuel Lino; Griezmann e Morata

Escalação do Real Madrid contra o Atlético de Madrid

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Tchouaméni (Camavinga), Kross e Valverde ; Bellingham, Rodrygo e Vinicius Júnior .

Onde assistir ao vivo Atlético de Madrid e Real Madrid pela Copa do Rei?

O jogo desta quinta-feira, às 17h30, entre Atlético de Madrid e Real Madrid terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Real Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online no Star+.