Jogos de hoje, quinta-feira, 7; onde assistir e horários

Eliminatórias para a Copa de 2026 e Eurocopa 2024, Brasileirão Série B e final do Campeonato Brasileiro feminino são os destaques do futebol desta quinta-feira.

Pelas Eliminatórias da copa, a atual campeã do mundo, Argentina, enfrenta o Equador em Buenos Aires. A seleção conta com muitos remanescentes do título mundial e a única novidade é para Garnacho, atacante do Manchester United.

Na Europa, a França, vice-campeã do mundo, enfrenta a Irlanda em Paris. A equipe, comandada pelo craque Kylian Mbappé, inicia sua caminhada em busca da vaga na Euro, título inédito para essa geração.

No Brasil, duas finais movimentam o dia de futebol. O Corinthians enfrenta o Ferroviária pela final do Brasileirão Feminino, enquanto Flamengo e Palmeiras fazem a final da Copa do Brasil Sub-20.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eliminatórias Copa do Mundo 2026

19h30 - Paraguai x Peru - Sem transmissão

20h - Colômbia x Venezuela - SporTV 2

21h - Argentina x Equador - SporTV

Brasileiro Série B

18h30 - Tombense x ABC - SporTV e Premiere

Brasileiro Sub-20

11h - Flamengo x Palmeiras - SporTV

Brasileiro Série D

15h - Caxias do Sul x Ferroviário - FSPORTStv e TV Brasil

Eliminatórias Eurocopa 2024

15h45 - França x Irlanda - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h45 - Holanda x Grécia - SporTV 2

Amistoso de seleções

15h45 - País de Gales x Coreia do Sul - ESPN 4

Brasileiro Feminino

16h20 - Ferroviária x Corinthians - Globo e SporTV

