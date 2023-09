Onde assistir o jogo Argentina x Equador hoje, quinta-feira, 7; pelas Eliminatórias; veja horário

Argentina e Equador se enfrentam nesta quinta-feira, 7, às 21h00, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida é válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Iniciando sua caminhada à Copa do Mundo de 2026, a seleção argentina vem embalada pelos bons resultados. A equipe conta com muitos remanescentes do título mundial e a única novidade é para Garnacho, atacante do Manchester United

As atenções também estarão voltadas ao craque Lionel Messi. Atualmente no Inter Miami, o jogador afirmou após vitória no último amistoso, que irá permanecer a seleção para "aproveitar" o bom momento.

A TV Pública da Argentina ele declarou: "Desfrutei bastante do Mundial porque sabia que poderia ser meu último. Sendo sincero, acredito que, se não tivéssemos sido campeões do mundo, não estaria mais na seleção". "Hoje campeão do mundo, não posso deixar a seleção e tenho que aproveitar tudo isso, destacou.

Do outro lado, o Equador, vive um processo de reconstrução. A equipe conta com um novo treinador, Félix Sánchez que comandará a equipe em seu primeiro compromisso oficial.

Nas últimas Eliminatórias, o Equador se classificou de forma direta a Copa do Catar, porém foram eliminados da fase de grupos.

Messi joga hoje?

Sim, o craque argentino foi convocado e deve ser titular contra o Equador.

Provável escalação do Argentina contra a Equador

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paulo, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi e Julián Álvarez.

Onde assistir ao vivo o jogo da seleção argentina hoje?

O jogo desta quinta-feira, às 21h, entre Argentina x Equador terá transmissão ao vivo na SporTV.

Como assistir o jogo da Argentina pelas Eliminatórias online?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Argentina ?

12/09 - Bolívia x Argentina - Eliminatórias da Copa 2026

