Onde assistir o jogo da França hoje, quinta-feira, 7; pelas Eliminatórias da Euro; veja horário

França e Irlanda se enfrentam nesta quinta-feira, 7, às 15h45, no estádio Parc des Princes, em Paris. A partida é válida pela quinta rodada das Eliminatórias da Euro 2024.

Na liderança isolada no Grupo B, a França entra em campo como favorita a mais uma vitória. A equipe venceu todas as partidas do grupo e está com a sua classificação bem encaminhada.

Para o confronto, o técnico Didier Deschamps deve ir com o time completo. As esperanças de gol estão nos pés de Mbappé, Giroud e Griezmann, trinca ofensiva da Copa do Catar.

Provável escalação do França contra a Irlanda

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez; Rabiot e Camavinga; Coman, Griezmann e Mbappé; Giroud.

Onde assistir ao vivo o jogo da seleção francesa hoje?

O jogo desta quinta-feira, às 15h45, entre França x Irlanda terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo da França pelas Eliminatórias da Euro online?

Você pode assistir a partida online pelo Star+

Qual é o próximo jogo do França ?

12/09 - Alemanha x França - Eliminatórias Euro 2024

