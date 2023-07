Em carta a Mbappé, PSG faz ultimato: 'renovação ou transferência nesta janela'

O posicionamento, em tom firme, deixa claro o receio do time f rancês em perder seu melhor atleta ou mesmo de acabar vendo-o sair de graça ao fim do contrato em 2024 e também a insatisfação com sua postura perante a instituição.

O futuro do craque francês Kylian Mbappé segue indefinido e a novela sobre sua renovação ou não com o Paris Saint-Germain não para de ganhar novos capítulos. Desta vez, o jornal francês L'equipe publicou uma carta que, segundo o periódico, teria sido assinada pelo presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e enviada à staff do jogador no início deste mês, após o jogador manifestar a intenção de deixar o clube.

Na carta, o presidente do PSG ressalta que eles têm 30 dias para decidir o futuro do craque e reforça, também, que a vontade do clube, desde a renovação na primavera de 2022, sempre foi de continuar com o atleta. Al-Khelaifi destaca ainda os esforços feitos pela carreira de Mbappé desde sua chegada ao time – investimento sem precedentes – e que o bom relacionamento entre as partes facilitaria a aceitação a um pedido do jogador por transferência para outro clube.

Ele termina o parágrafo, no entanto, criticando o jogador: diz que faltou honestidade por falta do atacante quando assinou uma carta acenando para a não-renovação poucas semanas antes da abertura do mercado.

"É urgente nos reunirmos para definir em conjunto a melhor solução para ambas as partes. Uma renovação para a temporada 24/25 ou uma transferência a partir desta janela de transferência são as únicas opções", escreveu o dirigente, pontuando inclusive que o desfecho rápido é necessário para evitar uma "suspensão duradoura"provocada pelas "atitudes recentes" do jogador.

"O diretor adjunto de futebol profissional entrará em contato com você para acordar rapidamente esta reunião. Esperamos que estes anos de comprometimento, boa vontade e investimento sem precedentes em você te levem a pensar no futuro e nos torcedores do grande clube que te apoiou durante todo este tempo", conclui o forte comunicado adereçado ao craque francês.