Jogos de hoje, quarta-feira, 7; onde assistir e horários

Rodada do Paulistão, Carioca e demais campeonatos estaduais, além de competições europeias são destaques desta quarta-feira.

Em São Paulo, o clássico Santos e Corinthians movimenta o Paulistão. O Timão precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Santos busca manter a sequência positiva.

Ainda no Paulistão, o São Paulo encara o Água Santa, buscando a segunda vitória consecutiva. A equipe vem de ressaca de título, após bater o Palmeiras pela Supercopa do Brasil.

No Rio, Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã pelo Carioca. O estrela solitária busca a vitória para encostar no líder Fluminense, enquanto o Rubro Negro mira o G4 na classificação.

O destaque também para a semifinal da Copa Africana de Nações. Nigéria, Africa do Sul, Costa do Marfin e Congo, lutam por uma vaga na grande final.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Paulistão

19h - Botafogo-SP x Ponte Preta - Paulistão Play e Cazé TV (Youtube)

19h30 - Santos x Corinthians - TNT e HBO Max Tempo Real

21h - Novorizontino x RB Bragantino - Paulistão Play e Cazé TV (Youtube)

21h30 - São Bernardo x Portuguesa - TNT, HBO Max e Paulistão Play

21h35 - São Paulo x Água Santa - Record TV e Paulistão Play

Campeonato Carioca

21h30 - Flamengo x Botafogo - Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube)

Copa da Inglaterra

17h - Aston Villa x Chelsea - Star+

Amistoso

07h - Vissel Kobe x Inter Miami - Apple TV

Copa da Ásia

12h - Irã x Catar - Star+

Taça de Portugal

13h - Santa Clara x Porto - ESPN 2 e Star+

Copa Africana de Nações

14h - Nigéria x África do Sul - Bandplay e Esporte na Band (Youtube)

17h - Costa do Marfim x RD Congo - Bandplay e Esporte na Band (Youtube)

Campeonato Alemão

14h30 - Mainz 05 x Union Berlin - Onefootball (internet) e Canal GOAT (Youtube)

15h - Al-Tai x Al-Ittihad - Canal GOAT (Youtube)

Copa da Alemanha

16h45 - FC Saarbrücken x Borussia M'Gladbach - ESPN 3 e Star+

Copa do Rei

17h30 - Atlético de Madrid x Athletic Bilbao - Star+

Campeonato Pernambucano

19h - Náutico x Porto-PE - FPF TV (Youtube)

Campeonato Baiano

19h15 - Jacobina-BA x Vitória - TVE Bahia (Youtube)

21h30 - Bahia x Itabuna - TVE Bahia (Youtube)

Campeonato Paranaense

20h - Cianorte x Coritiba - TV Paraná Turismo e TV Coxa Prime

20h30 - Athletico-PR x Cascavel - Rede Furacão

Campeonato Cearense

20h30 - Ferroviário x Fortaleza - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Gaúcho

21h30 - Santa Cruz-RS x Internacional - SporTV e Premiere

Copa Conmebol Libertadores

21h30 - Club Aurora x FBC Melgar - ESPN, Star+ e Conmebol TV

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje pelo Carioca?

O jogo Flamengo x Botafogo terá transmissão exclusiva na Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube)

Onde irá passar o jogo do Corinthians hoje pelo Paulistão?

SporTV e Premiere. O jogo Santos x Corinthians terá transmissão exclusiva no

Em que canal irá transmitir o jogo do São Paulo hoje?

O jogo São Paulo x Água Santa terá transmissão na Record TV e Paulistão Play.

O jogo do Chesea hoje vai passar na ESPN?

Não, o jogo Aston Villa e Chelsea pela Copa da Inglaterra terá transmissão no Star+.

Quais jogos de hoje vão passar ao vivo na TV?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

TV Record

21h35 - São Paulo x Água Santa - Paulistão

Band

21h30 - Flamengo x Botafogo - Cariocão

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

21h30 - Santa Cruz-RS x Internacional - Campeonato Gaúcho

Premiere

21h30 - Santa Cruz-RS x Internacional - Campeonato Gaúcho

ESPN 2

13h - Santa Clara x Porto - Taça de Portugal

ESPN 3

16h45 - FC Saarbrücken x Borussia M'Gladbach - Copa da Alemanha

Bandsports

21h30 - Flamengo x Botafogo - Cariocão

TNT

19h30 - Santos x Corinthians - Paulistão

21h30 - São Bernardo x Portuguesa - Paulistão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

17h - Aston Villa x Chelsea - Copa da Inglaterra

13h - Santa Clara x Porto - Taça de Portugal

16h45 - FC Saarbrücken x Borussia M'Gladbach - Copa da Alemanha

17h30 - Atlético de Madrid x Athletic Bilbao -Copa do Rei

21h30 - Club Aurora x FBC Melgar - Libertadores

HBO Max

19h30 - Santos x Corinthians - Paulistão

21h30 - São Bernardo x Portuguesa - Paulistão

YouTube

Canal GOAT

21h30 - Flamengo x Botafogo - Campeonato Carioca

14h30 - Mainz 05 x Union Berlin - Campeonato Alemão

20h30 - Ferroviário x Fortaleza - Copa do Nordeste

Cazé TV

19h - Botafogo-SP x Ponte Preta - Paulistão

21h - Novorizontino x RB Bragantino - Paulistão

Esportes na Band