Santos x Corinthians: onde assistir, horário e escalações horário do jogo pelo Paulistão

Santos e Corinthians se enfrentam neste quarta-feira, 7, às 19h30, no estádio Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. A partida é válida pela sexta rodada do Paulistão.

Santos e Corinthians entram em campo com objetivos diferentes. O Peixe, na liderança geral do Paulistão, espera manter a sequência diante de sua torcida.

Do outro lado, o Corinthians, precisa vencer para se livrar da zona de rebaixamento. O Timão somou apenas uma vitória até o momento e está na lanterna do grupo com 3 pontos.

Escalação do Santos contra o Corinthians

João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Julio Furch

Escalação do Corinthians contra o Santos

Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Ángel Romero; Yuri Alberto e Pedro Raul

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos e Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quarta-feira, às 19h30, entre Santos e Corinthians terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online Santos x Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online através do HBO Max.

Qual é o próximo jogo do Santos ?

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?