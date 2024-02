Flamengo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações horário do jogo pelo Cariocão

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste quarta-feira, 7, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela sétima rodada do Cariocão.

Após empate em 0 a 0 diante do Vasco na rodada passada, o Flamengo volta a campo para um clássico, mirando recuperar o caminho das vitórias. A equipe é a sexta colocada e uma vitória pode coloca-la no G4.

Do outro lado, o Botafogo, precisa da vitória para encostar no líder Fluminense. O Fogão é o vice-colocado com 11 pontos, três a menos que o Flu.

Escalação do Flamengo contra o Botafogo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson De La Cruz e Arrascaeta; Cebolinha e Pedro

Escalação do Flamengo contra o Flamengo

Gatito; Tchê Tchê, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Luiz Henrique, Luiz Henrique e Tiquinho Soares

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo e Botafogo hoje pelo Campeonato Carioca?

21h30 , entre Flamengo e Botafogo terá transmissão ao vivo no Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube). O jogo desta quarta-feira , àsentreterá transmissão ao vivo no

Como assistir online Flamengo x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online através do Canal GOAT pelo YouTube.

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?

10/02 - Flamengo x Volta Redonda - Campeonato Carioca

Qual é o próximo jogo do Botafogo ?