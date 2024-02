São Paulo x Água Santa: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Paulista

O São Paulo e Água Santa se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 21h35, na Estádio do Morumbi, na zona oeste da capital paulista. A partida é válida pela 6º rodada do Campeonato Paulista.

O time Tricolor chega com confiança após vencer o Palmeiras na final da Supercopa, realizada no último domingo no Mineirão, onde saiu vitorioso nas penalidades.

Essa conquista dá um impulso importante ao técnico Thiago Carpini para dar continuidade ao seu trabalho à frente da equipe nesta temporada.

O São Paulo lidera o Grupo D do Estadual, com dez pontos, embora tenha um jogo a menos. Mantendo-se invicto até agora, é provável que o clube opte por escalar uma equipe alternativa para poupar alguns jogadores.

Por outro lado, o Água Santa, após derrotar o Mirassol por 2 a 1, encontra-se na segunda posição do Grupo B, logo atrás do Palmeiras. Como vice-campeão em título, o Netuno acumula duas vitórias, duas derrotas e um empate nas cinco primeiras rodadas da competição.

Provável escalação do São Paulo

Jandrei; Moreira, Arboleda (Ferraresi), Diego Costa e Wellington; Luiz Gustavo, Pablo Maia, Nikão e Alisson; Luciano e Juan.

Técnico: Thiago Carpini.

Provável escalação do Água Santa

Por enquanto não há informações sobre a escalação do Água Santa neste jogo.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo pelo Campeonato Paulista?

O jogo desta quarta-feira, às 21h35, entre São Paulo x Água Santa terá transmissão ao vivo na Paulistão Play e Record TV.

Onde assistir online ao jogo do São Paulo?

O jogo terá transmissão online no Paulistão Play.