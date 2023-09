Jogos de hoje, quarta-feira, 27; onde assistir e horários

Semifinais da Libertadores e Sul-Americana, São Paulo pelo Brasileirão Série A e Copa da Liga inglesa são os destaques do futebol desta quarta-feira.

No Maracanã, o Fluminense encara o Internacional no primeiro jogo da semi da Libertadores. O Tricolor busca retornar a uma final da competição após 14 anos, enquanto o Inter depois de 13.

Ainda na ressaca do título da Copa do Brasil, o São Paulo agora retoma as atenções ao Brasileirão. A equipe encara o Coritiba no Morumbi e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Na Inglaterra, Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea entram em campo pela Copa da Liga Inglesa. No Campeonato Espanhol, destaque para o confronto do Real Madrid contra os La Palmas no Santiago Bernabéu.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Libertadores da América

21h30 - Fluminense x Internacional - Rede Globo e Paramount+

Copa Sul-Americana

19h - LDU de Quito x Defensa y Justicia - Paramount+

Brasileirão Série A

19h - São Paulo x Coritiba - Premiere

Copa da Liga Inglesa

15h45 - Aston Villa x Everton - Star+

15h45 - Fulham x Norwich - Star+

15h45 - Lincoln x West Ham - Star+

15h45 - Liverpool x Leicester - ESPN 2 e Star+

5h45 - Chelsea x Brighton - ESPN 3 e Star+

15h45 - Brentford x Arsenal - ESPN 4 e Star+

16h - Newcastle x Manchester City - ESPN e Star+

La Liga

14h - Atletic Club x Getafe - Star+

14h - Real Madrid x Las Palmas - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 14h - Villareal x Girona - Star+

16h30 - Cádiz x Rayo Vallecano - Star+

16h30 - Valencia x Real Sociedad - Star+

Campeonato italiano

15h45 - Inter de Milão x Sassuolo - Star+

15h45 - Lazio x Torino - Star+

15h45 - Napoli x Udinese - Star+

13h30 - Cagliari x Milan - ESPN 4 e Star+

Campeonato holandês

16h - Ajax x Volendam - Star+

Copa dos Estados Unidos

21h30 - Inter Miami x Houston Dynamo - CazéTV (Youtube)

Qual canal irá passar Fluminense x Internacional hoje?

O jogo Fluminense x Internacional irá passar na TV Globo.

Jogo do Real Madrid vai passar na ESPN?

Sim, Real Madrid x Las Palmas terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e Star+

Que horas é o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo é às 19h com transmissão exclusivo no Premiere.

Onde assistir o jogo do Liverpool hoje?

O jogo Liverpool x Leicester terá transmissão exclusivo na ESPN 2 e Star+

Em que lugar irá transmitir o jogo do Manchester City hoje?

O jogo do Manchester City terá transmissão exclusivo na ESPN e Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 - Fluminense x Internacional - Libertadores

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

16h - Newcastle x Manchester City - Copa da Liga Inglesa

ESPN 2

15h45 - Liverpool x Leicester - Copa da Liga Inglesa

14h - Real Madrid x Las Palmas - Copa da Liga Inglesa

ESPN 3

5h45 - Chelsea x Brighton - Copa da Liga Inglesa

ESPN 4

15h45 - Brentford x Arsenal - Copa da Liga Inglesa

13h30 - Cagliari x Milan - Copa da Liga Inglesa

Premiere

19h - São Paulo x Coritiba - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

15h45 - Aston Villa x Everton - Copa da Liga Inglesa

15h45 - Fulham x Norwich - Copa da Liga Inglesa

15h45 - Lincoln x West Ham - Copa da Liga Inglesa

15h45 - Liverpool x Leicester - Copa da Liga Inglesa

5h45 - Chelsea x Brighton - Copa da Liga Inglesa

15h45 - Brentford x Arsenal - Copa da Liga Inglesa

16h - Newcastle x Manchester City - Copa da Liga Inglesa

- Copa da Liga Inglesa 14h - Atletic Club x Getafe - La Liga

14h - Real Madrid x Las Palmas - La Liga

- La Liga 14h - Villareal x Girona -La Liga

16h30 - Cádiz x Rayo Vallecano - La Liga

16h30 - Valencia x Real Sociedad - La Liga

15h45 - Inter de Milão x Sassuolo - Campeonato italiano

15h45 - Lazio x Torino - Campeonato italiano

15h45 - Napoli x Udinese - Campeonato italiano

13h30 - Cagliari x Milan - Campeonato italiano

16h - Ajax x Volendam - Campeonato holandês

Paramount+

19h - LDU de Quito x Defensa y Justicia - Copa Sul-Americana

21h30 - Fluminense x Internacional- Libertadores

Cazé TV (Youtube)