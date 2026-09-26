Colecionador gasta R$ 2,7 milhões em card de jogador, que se machuca no dia seguinte

RESUMO | O mercado de cartões colecionáveis da NFL testemunhou mais uma reviravolta dramática após a grave lesão no joelho sofrida pelo quarterback Jaxson Dart, do New York Giants, justamente um dia depois de ver seu cartão de estreia mais valioso ser arrematado por US$ 500.200 (aproximadamente R$ 2,77 milhões).

A volatilidade do mercado de cartões colecionáveis esportivos voltou a virar notícia após um episódio de puro azar (e cautela) para investidores do mundo todo. O jovem quarterback do New York Giants, Jaxson Dart, tornou-se o mais recente alerta sobre os riscos de apostar somas milionárias em atletas ainda novatos. A carta de estreia do jogador (2025 Topps Chrome Prem1ere patch autographed rookie card), ostentando o selo do primeiro patch oficial usado em sua estreia na NFL, foi leiloada por impressionantes US$ 500.200 (cerca de R$ 2,77 milhões) pela Goldin Auctions, de acordo com o The Athletic.

Contudo, a alegria do comprador durou poucas horas. Na noite de segunda-feira, 21, durante a partida contra o Los Angeles Rams, Dart sofreu uma lesão séria no joelho ainda no primeiro quarto que o tirou do restante do confronto pela temporada regular da NFL. Embora os exames iniciais indicassem apenas uma torção no ligamento colateral medial (MCL), o prognóstico médico evoluiu para uma situação mais preocupante que ameaça toda a sua temporada de 2026. A reviravolta colocou os detentores dos valiosos cards de Dart em uma situação delicada, temendo uma desvalorização repentina de seus ativos no mercado de colecionáveis.

O efeito cascata e a frustração com a nova geração de QBs

O revés de Jaxson Dart reflete um momento de desconfiança generalizada entre os colecionadores de NFL em relação às turmas recentes de calouros das classes de 2024 e 2025. O mercado tem sofrido seguidos baques devido a lesões e oscilações de desempenho de jovens estrelas que antes lideravam o volume de buscas e transações de alto padrão:

Jayden Daniels (Washington Commanders): Após disparar em popularidade e ver o próprio dono da franquia comprar um card seu por US$ 500 mil em 2025, o jogador enfrentou uma sequência de lesões, incluindo uma grave contusão no cotovelo esquerdo após um choque contra o Dallas Cowboys na Semana 2, fazendo o preço de suas cartas despencar drasticamente no mercado.

Após disparar em popularidade e ver o próprio dono da franquia comprar um card seu por US$ 500 mil em 2025, o jogador enfrentou uma sequência de lesões, incluindo uma grave contusão no cotovelo esquerdo após um choque contra o Dallas Cowboys na Semana 2, fazendo o preço de suas cartas despencar drasticamente no mercado. Caleb Williams (Chicago Bears): O quarterback tentava manter uma curva de valorização após bons momentos em 2025, mas também viu seus cards perderem força momentânea após sofrer uma lesão na posterior da coxa durante a derrota para o Minnesota Vikings na mesma Semana 2.

O quarterback tentava manter uma curva de valorização após bons momentos em 2025, mas também viu seus cards perderem força momentânea após sofrer uma lesão na posterior da coxa durante a derrota para o Minnesota Vikings na mesma Semana 2. Outros nomes: Drake Maye, Bo Nix e JJ McCarthy também sofrem com a instabilidade de mercado, fazendo com que colecionadores voltem os olhos para valores mais seguros ou lendas históricas — explicando, por exemplo, o ressurgimento surpreendente de buscas por itens de veteranos e aposentados como Shaquille O'Neal no eBay.

O contraponto geracional: o refúgio seguro nas lendas dos anos 90 ante os riscos da nova geração

Enquanto o mercado de cartões colecionáveis sofre com a volatilidade e os prejuízos causados por lesões repentinas em jovens promessas do esporte — como demonstrado recentemente nas drásticas quedas de valorização de novatos da NFL após contusões severas —, o segmento dedicado ao basquete segue o caminho oposto, impulsionado pela estabilidade e pelo peso histórico.

A febre em torno de Shaquille O'Neal e de outros ícones da década de 1990 escancara uma mudança estrutural no comportamento de colecionadores e investidores institucionais.

Essa busca por refúgio nostálgico explica as valorizações registradas nos últimos meses em cards de nomes como Tim Duncan (alta de 353%), Allen Iverson (260%) e Kevin Garnett (115%).

O que aconteceu com o cartão de Jaxson Dart?

Um cartão exclusivo e autografado do quarterback foi vendido por US$ 500.200 (cerca de R$ 2,77 milhões) em um leilão online.

Quando ocorreu a lesão do jogador?

A contusão no joelho aconteceu na noite seguinte à venda recorde, durante a partida dos Giants contra os Rams na Semana 2 da temporada de 2026.

Qual é a gravidade da situação de Dart?

A lesão gerou forte preocupação e ameaça comprometer toda a participação do quarterback ao longo da atual temporada da NFL.

Outros quarterbacks também foram afetados no mercado de cards?

Sim. Lesões recentes de jovens estrelas como Jayden Daniels e Caleb Williams também provocaram quedas ou volatilidade acentuada no valor de suas cartas de colecionador.

Como o mercado tem reagido a esses episódios?

Investidores e colecionadores têm demonstrado maior cautela com atletas recém-chegados, priorizando ativos de grandes ídolos consagrados que já possuem legados incontestáveis na história do esporte.