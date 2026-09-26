Colecionador gasta R$ 2,7 milhões em card de jogador, que se machuca no dia seguinte

O quarterback Jaxson Dart em ação pelo New York Giants; jogador sofreu lesão um dia após venda de card por valor milionário.
Redator na Exame
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 08h28.
RESUMO | O mercado de cartões colecionáveis da NFL testemunhou mais uma reviravolta dramática após a grave lesão no joelho sofrida pelo quarterback Jaxson Dart, do New York Giants, justamente um dia depois de ver seu cartão de estreia mais valioso ser arrematado por US$ 500.200 (aproximadamente R$ 2,77 milhões).
A volatilidade do mercado de cartões colecionáveis esportivos voltou a virar notícia após um episódio de puro azar (e cautela) para investidores do mundo todo. O jovem quarterback do New York Giants, Jaxson Dart, tornou-se o mais recente alerta sobre os riscos de apostar somas milionárias em atletas ainda novatos. A carta de estreia do jogador (2025 Topps Chrome Prem1ere patch autographed rookie card), ostentando o selo do primeiro patch oficial usado em sua estreia na NFL, foi leiloada por impressionantes US$ 500.200 (cerca de R$ 2,77 milhões) pela Goldin Auctions, de acordo com o The Athletic.
Contudo, a alegria do comprador durou poucas horas. Na noite de segunda-feira, 21, durante a partida contra o Los Angeles Rams, Dart sofreu uma lesão séria no joelho ainda no primeiro quarto que o tirou do restante do confronto pela temporada regular da NFL. Embora os exames iniciais indicassem apenas uma torção no ligamento colateral medial (MCL), o prognóstico médico evoluiu para uma situação mais preocupante que ameaça toda a sua temporada de 2026. A reviravolta colocou os detentores dos valiosos cards de Dart em uma situação delicada, temendo uma desvalorização repentina de seus ativos no mercado de colecionáveis.
O revés de Jaxson Dart reflete um momento de desconfiança generalizada entre os colecionadores de NFL em relação às turmas recentes de calouros das classes de 2024 e 2025. O mercado tem sofrido seguidos baques devido a lesões e oscilações de desempenho de jovens estrelas que antes lideravam o volume de buscas e transações de alto padrão:
Enquanto o mercado de cartões colecionáveis sofre com a volatilidade e os prejuízos causados por lesões repentinas em jovens promessas do esporte — como demonstrado recentemente nas drásticas quedas de valorização de novatos da NFL após contusões severas —, o segmento dedicado ao basquete segue o caminho oposto, impulsionado pela estabilidade e pelo peso histórico.
A febre em torno de Shaquille O'Neal e de outros ícones da década de 1990 escancara uma mudança estrutural no comportamento de colecionadores e investidores institucionais.
Essa busca por refúgio nostálgico explica as valorizações registradas nos últimos meses em cards de nomes como Tim Duncan (alta de 353%), Allen Iverson (260%) e Kevin Garnett (115%).
Um cartão exclusivo e autografado do quarterback foi vendido por US$ 500.200 (cerca de R$ 2,77 milhões) em um leilão online.
A contusão no joelho aconteceu na noite seguinte à venda recorde, durante a partida dos Giants contra os Rams na Semana 2 da temporada de 2026.
A lesão gerou forte preocupação e ameaça comprometer toda a participação do quarterback ao longo da atual temporada da NFL.
Sim. Lesões recentes de jovens estrelas como Jayden Daniels e Caleb Williams também provocaram quedas ou volatilidade acentuada no valor de suas cartas de colecionador.
Investidores e colecionadores têm demonstrado maior cautela com atletas recém-chegados, priorizando ativos de grandes ídolos consagrados que já possuem legados incontestáveis na história do esporte.