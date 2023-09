São Paulo x Coritiba: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 19h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

Ainda na ressaca do título da Copa do Brasil, o São Paulo agora retoma as atenções ao Brasileirão. A equipe não vence a oito jogos na competição e está na 14ª colocação com 28 pontos.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior deve mesclar a equipe titular que jogou a final. A ausência deve ser de Calleri, que revelou estar com uma lesão desde março e que jogou no sacrifício na competição.

Do outro lado o Coritiba, precisa vencer para ganhar uma sobrevida na competição. A equipe é a lanterna da competição e até o momento possui grandes chances de ser rebaixada. O Coxa não vence a sete jogos, somando seis derrotas no período

Escalação do São Paulo contra o Coritiba

Rafael (Jandrei); Nathan Mendes (Raí Ramos), Diego Costa, Beraldo (Alan Franco) e Wellington; Pablo Maia, Alisson (Luan) e James Rodríguez (Talles Costa); Luciano, David e Juan (Alexandre Pato)

Escalação do Coritiba contra o São Paulo

Gabriel Ferreira; Hayner (Natanael), Thiago Dombroski, Henrique e Jr. Bahia; Fransergio, Samaris e Londono; Robson, Marcelino Moreno e Slimani (Jesé)

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre São Paulo x Coritiba terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir online o jogo do São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do São Paulo ?

30/09 - São Paulo x Corinthians - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Coritiba ?