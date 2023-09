Real Madrid tem 135 milhões de seguidores nas redes a mais do que times do Brasileirão juntos

O Real Madrid tem, sozinho, 135 milhões a mais de seguidores nas redes sociais do que todos os times do Brasileirão de 2023. Enquanto o clube espanhol possui 359,8 milhões de seguidores no Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), Youtube e TikTok, as agremiações do futebol brasileiro, juntas, são seguidas por 224 milhões de pessoas.

No Brasil, quem tem o maior número de fãs, considerando-se as cinco plataformas, é o Flamengo. Os cariocas somam 55,8 milhões de seguidores, o que equivale a apenas um sexto do que o Real Madrid possui.

"É nítido que as redes sociais do Flamengo vem crescendo de forma acelerada e que o clube vem realizando um bom trabalho. Porém, se comparado a equipes como Real Madrid e Barcelona a diferença ainda é muito grande. Isso acontece porque ambos realizam um trabalho efetivo de internacionalização das marcas há décadas", explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Engajamento dos times do Brasileirão

Entre os clubes da Série A, depois do Flamengo, o segundo e o terceiro lugar do ranking são ocupados por Corinthians (34,9 milhões) e São Paulo (20,9 milhões). Palmeiras (18,1 milhões) e Santos (12,6 milhões) completam o Top 5.

“Por mais que os números ainda sejam baixos, é preciso destacar que, nos últimos anos, houve uma mudança na forma com que os clubes brasileiros lidam com a gestão de suas marcas. Antes, quase não se pensava no mercado internacional. Hoje, muitos já dialogam com o público estrangeiro e trabalham o fortalecimento da imagem da instituição em outras nações”, analisa Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty.

Já Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing e patrocínio esportivo, chama a atenção sobre a importância do conteúdo que será postado, bem como as estratégias que serão usadas. “É claro que o número de seguidores nas redes sociais é um ativo muito importante. Mas isso não significa que todos esses seguidores vão engajar os conteúdos produzidos pelas equipes. É preciso pensar em conteúdos de qualidade, produzidos no timing certo e no momento ideal para o torcedor. Assim, o resultado será proveitoso para ambos. Além disso, é cada vez mais necessário buscar uma monetização de forma inteligente nas redes, fazendo uso das imagens dos atletas e explorando outros ativos”, observa.

Real Madrid x Barcelona

Na Espanha, a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona também se estende para as redes sociais. O Real tem mais seguidores no Instagram, no Facebook, no TikTok e no X (Twitter), já o Barça fica à frente no Youtube. Na soma geral, a vitória é dos madrilenhos.

Ao todo, o Real possui 359,8 milhões de fãs nas cinco redes citadas, com 29,9 milhões a mais do que o Barcelona, que tem 329,9 milhões.

Thiago Abreu, fundador da Agência Amithiva, empresa de publicidade, explica que há diferença para o tipo de público de cada uma das plataformas: “O usuário do Twitter (X) é diferente daquele que utiliza o Instagram. Eles podem até ser a mesma pessoa, mas o comportamento muda. No Twitter (X), o usuário busca mais informações, quer mais algo em tempo real do que um vídeo, por exemplo. Enquanto um público quer consumir notícia rápida, o outro prefere algo que o aproxime mais do seu ídolo ou que gere curiosidade sobre a história do clube”.

Disputa de brasileiros com outros espanhóis é mais justa

Se com os gigantes não há como competir, com outras equipes tradicionais os números parecem mais igualitários. O Atlético de Madrid, por exemplo, possui nas cinco redes 47 milhões, o que, no Brasil, lhe renderia a segunda posição do ranking. O Sevilla, sete vezes campeão da Liga Europa, contudo, soma 12,4 milhões e ficaria na sexta posição.

“Apesar das recentes conquistas continentais do Sevilla, a Liga Europa impacta muito menos que a Liga dos Campeões. Além disso, trata-se de um time local, com torcida concentrada na Andaluzia, onde ainda divide espaço com o Real Betis. Logo, não diria que o Sevilla gera pouco interesse, e sim, acredito que o time tenha a envergadura digital proporcional ao seu tamanho”, observa Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio fundador da Let!sGoal.

Dados de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Sevilla

Real Madrid

Instagram – 146 milhões

Facebook – 119 milhões

Twitter – 48,8 milhões

Youtube – 10,9 milhões

TikTok – 35,1 milhões

Total: 359.800.000

Barcelona

Instagram – 123 milhões

Facebook – 113 milhões

Twitter – 47,8 milhões

Youtube – 15,7 milhões

TikTok – 30,4 milhões

Total: 329.900.000

Atlético de Madrid

Instagram – 16,1 milhões

Facebook – 16 milhões

Twitter – 5,5 milhões

Youtube – 347 mil

TikTok – 9,7 milhões

Total: 47.647.000

Sevilla

Instagram – 2,5 milhões

Facebook – 4,3 milhões

Twitter – 1,1 milhão

Youtube – 215 mil

TikTok – 4,3 milhões

Total: 12.415.000

Dados dos 20 clubes do Brasileirão

Flamengo

Instagram – 18,2 milhões

Facebook – 13 milhões

Twitter – 10,4 milhões

Youtube – 6,7 milhões

TikTok – 7,5 milhões

Total: 55.800.000

Corinthians

Instagram – 10,5 milhões

Facebook – 11 milhões

Twitter – 7,8 milhões

Youtube – 1,9 milhões

TikTok – 3,7 milhões

Total: 34.900.000

São Paulo

Instagram – 5,8 milhões

Facebook – 6,9 milhões

Twitter – 4,9 milhões

Youtube – 1,8 milhão

TikTok – 1,5 milhão

Total: 20.900.000

Palmeiras

Instagram – 5,1 milhões

Facebook – 4,8 milhões

Twitter – 3,7 milhões

Youtube – 1,9 milhão

TikTok – 2,6 milhões

Total: 18.100.000

Santos

Instagram – 2,6 milhões

Facebook – 3,9 milhões

Twitter – 3,1 milhões

Youtube – 1,2 milhão

TikTok – 1,8 milhão

Total: 12.600.000

Vasco

Instagram – 2,6 milhões

Facebook – 3,1 milhões

Twitter – 2,7 milhões

Youtube – 1,2 milhão

TikTok – 2,7 milhões

Total: 12.300.000

Grêmio

Instagram – 2,9 milhões

Facebook – 3,4 milhões

Twitter – 3,1 milhões

Youtube – 898 mil

TikTok – 998,8 mil

Total: 11.296.800

Atlético-MG

Instagram – 2,6 milhões

Facebook – 3,4 milhões

Twitter – 2,6 milhões

Youtube – 611 mil

TikTok – 1,3 milhão

Total: 10.511.000

Cruzeiro

Instagram – 2,4 milhões

Facebook – 3 milhões

Twitter – 2,5 milhões

Youtube – 558 mil

TikTok – 950 mil

Total: 9.408.000

Internacional

Instagram – 1,9 milhão

Facebook – 2,6 milhões

Twitter – 1,9 milhão

Youtube – 365 mil

TikTok – 659,7 mil

Total: 7.424.700

Fluminense

Instagram – 1,6 milhão

Facebook – 1,6 milhão

Twitter – 1,5 milhão

Youtube – 749 mil

TikTok – 1,5 milhão

Total: 6.949.000

Botafogo

Instagram – 1,3 milhão

Facebook – 1,4 milhão

Twitter – 1,4 milhão

Youtube – 487 mil

TikTok – 818,9 mil

Total: 5.405.900

Bahia

Instagram – 1,1 milhão

Facebook – 1,1 milhão

Twitter – 1,5 milhão

Youtube – 223 mil

TikTok – 317 mil

Total: 4.240.000

Athletico-PR

Instagram – 797 mil

Facebook – 1,1 milhão

Twitter – 1,2 milhão

Youtube – 245 mil

TikTok – 432 mil

Total: 3.774.000

Fortaleza

Instagram – 1,3 milhão

Facebook – 1 milhão

Twitter – 445 mil

Youtube – 232 mil

TikTok – 682 mil

Total: 3.659.000

Coritiba

Instagram – 346 mil

Facebook – 498 mil

Twitter – 983 mil

Youtube – 109 mil

TikTok – 202,6 mil

Total: 2.138.600

Goiás

Instagram – 439 mil

Facebook – 326 mil

Twitter – 665,7 mil

Youtube – 108 mil

TikTok – 161,3 mil

Total: 1.700.000

Red Bull Bragantino

Instagram – 562 mil

Facebook – 388 mil

Twitter – 128,9 mil

Youtube – 23,7 mil inscritos

TikTok – 404,5 mil

Total: 1.507.100

América-MG

Instagram – 242 mil

Facebook – 167 mil

Twitter – 185,4 mil

Youtube – 23 mil

TikTok – 128,5 mil

Total: 745.900 mil

Cuiabá

Instagram – 325 mil (indisponível)

Facebook – 157 mil

Twitter – 72,3 mil

Youtube – 25,3 mil

TikTok – 108 mil

Total: 687.600

Total geral: 224.047.600