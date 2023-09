Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e horário do jogo pela Libertadores

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela semifinal da Libertadores da América.

Buscando um título inédito, o Flu espera com apoio do seu torcedor sair na frente no confronto de 180 minutos. A equipe treinada por Fernando Diniz eliminou o Olímpia nas quartas de final, com placar agregado de 5 a 1

Para o confronto, a dúvida é para escalação do meio de campo. Paulo Henrique Ganso deve entrar como titular no lugar de John Kennedy, que havia atuando na ausência do camisa 10.

Do outro lado o Internacional, mira conseguir um bom resultado para o jogo de volta. A equipe não disputa uma semifinal desde 2010, ano em que foi campeão do torneio.

Recuperado de lesão, Vitão deve voltar ao time ao lado de Gabriel Mercado. A novidade também está para o retorno do lateral Mallo, que deve ser titular.

As equipes se enfrentaram um única vez na competição. Na ocasião, o time gaúcho foi eliminado pelos cariocas na Libertadores de 2012.

Escalação do Fluminense contra o Internacional

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexsander, Ganso (John Kennedy); Keno, Arias, Cano.

Escalação do Internacional contra o Fluminense

Rochet; Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Valencia

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Internacional hoje pela Libertadores?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Fluminense x Internacional terá transmissão na TV Globo e Paramount+

Como assistir online Fluminense x Internacional hoje?

Você pode assistir a partida online através do Paramount+. Caso queira, o Globoplay disponibiliza o sinal aberto da TV Globo, em qualquer lugar do pais

Qual é o próximo jogo do Fluminense ?

08/10 - Fluminense x Botafogo - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Internacional ?