Janela de transferências faz Internacional ter melhor campanha desde 2015 na Copa Libertadores

O Internacional superou a própria meta estabelecida no começo do ano e atingiu sua melhor campanha na Copa Libertadores desde 2015, ao passar pelo Bolivar-BOL e chegar à semifinal da competição.

Naquela ocasião, há oito anos, o Colorado chegou a mesma fase atual, mas foi eliminado pelo Tigres, do México. A última final da equipe aconteceu em 2010, ao ganhar do Chivas Guadalajara na decisão.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Em 2021 e 2020, o Inter foi eliminado nas oitavas-de-final pelo Olimpia-PAR e Boca Juniors-ARG, respectivamente. Já em 2019, caiu na a quartas-de-final para o Flamengo.

"Acreditamos que é fruto do trabalho de todos dentro do clube e de nossa torcida, que abraçou esse momento. A sinergia que conseguimos construir está impactando nossa performance, e desta forma fazendo nós conquistarmos os resultados. A conjuntura nos permite continuar com o objetivo de fazer mais nesta Libertadores, e vamos atrás disso", afirma o presidente Alesssndro Barcellos.

O mandatário Colorado tem sido bastante elogiado pela eficiência na janela de transferências deste ano, muito parecido com o que aconteceu em 2022. No ano passado, o Inter se mexeu bem no mercado, e com os reforços, chegou ao vice-campeonato Brasileiro, ficando atrás somente do Palmeiras.

Neste ano, o clube trouxe Rochet, Bruno Henrique, Hugo Mallo e Aranguiz (assinou pré contrato para agora, mas o clube antecipou sua chegada), além da grande estrela Enner Valencia, decisivo desde a sua chegada na Copa Libertadores, com 4 gols em 6 jogos na fase de mata-mata. Para Barcellos, o mérito é de toda a gestão.

"Trabalhamos com todos os setores do clube para construir essa janela, que vem sendo elogiada. A equipe do CAPA (Centro de Análise e Prospecção de Atletas) na captação dos jogadores, nosso corpo jurídico para ajustes necessários na parte legal das contratações, nossa área de mercado, e a direção para dar o respaldo e construir um ambiente favorável neste processo. Junto com as outras áreas da instituição também conseguimos construir fluxos financeiros para flexibilizar os movimentos que fizemos, assim encorpando ainda mais nosso elenco, que já era qualificado", detalhou.

Apesar de não ter atingido os objetivos no Campeonato Gaúcho, quando caiu na semifinal para o Caxias (a meta era o título), e na Copa do Brasil, ao sair nas oitavas-de-final (a meta mínima eram as quartas-de-final), na Libertadores a expectativa foi superada, já que o objetivo inicial eram as quartas-de-final.