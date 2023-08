Semifinal da Libertadores 2023: veja confrontos e datas dos jogos

Nesta quinta-feira, 31, serão definidos os confrontos da semifinal da Libertadores 2023. Palmeiras, Boca Juniors e Internacional já garantiram a classificação para essa fase.

Hoje, o Fluminense do técnico Fernando Diniz enfrenta o Olímpia no Paraguai. No jogo de ida, a equipe carioca venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que se classifica.

No chaveamento, o Palmeiras enfrentará o Boca Juniors. O Verdão empatou com o Deportivo Pereira nesta quarta-feira, 31, mas se classificou por vencer o jogo de ida por 4 a 0. Já o Boca, venceu nos pênaltis o Racing, após empatar nos dois confrontos por 0 a 0.

O Inter, primeiro a se classificar, bateu o Bolívar na última terça por 2 a 0. A equipe havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

Datas da Semifinal da Libertadores 2023

Jogos de ida: semana do dia 25 de setembro

semana do dia 25 de setembro Jogos de volta: semana do dia 2 de outubro

Veja os jogos da semifinal da Libertadores 2023

Palmeiras x Boca Juniors

Internacional x Fluminense/Olimpia

Premiação da Libertadores 2023

A classificação para a semifinal vale 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões) para cada time.