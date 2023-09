São Paulo supera Flamengo e conquista Copa do Brasil pela primeira vez

O São Paulo conquistou neste domingo, 24, o único grande troféu que faltava em sua estante: a Copa do Brasil. A conquista veio após empate contra o Flamengo, por 1 x 1.

O primeiro gol foi do Bruno Henrique aos 44 minutos do primeiro tempo, trazendo esperanças da vitória para torcida flamenguista. Logo depois, Rodrigo Nestor empata colocando o troféu novamente nas mãos dos são-paulinos.

O tricolor havia vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Calleri, o que deu tranquilidade para a partida de volta, disputada no estádio do Morumbi.

O time paulista, que já venceu três Mundiais de Clubes, três copas Libertadores da América e seis campeonatos brasileiros, não tinha vencido ainda a Copa do Brasil. A equipe chegou à final do torneio em 2000, mas perdeu para o Cruzeiro.

Na trajetória até o final, o São Paulo venceu rivais de peso: bateu o Sport nas oitavas de final, o Palmeiras nas quartas e o Corinthians na semi.

O tricolor, no entanto, somou poucos títulos nos últimos anos: as últimas taças foram a da Copa Sulamericana, em 2012, e a do Campeonato Paulista, em 2021. O time chegou à final da Sulamericana em 2022, mas perdeu para o Independiente del Valle.

Já o Flamengo vinha de uma série de grandes títulos. Em 2022, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Com a derrota deste domingo, o time carioca deve terminar o ano sem conquistas. A equipe comandada por Jorge Sampaoli foi eliminada da Libertadores deste ano nas quartas de final e está em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, 11 pontos atrás do líider Botafogo.