Antiga escola infantil em Moema vira prédio de luxo com apartamentos de R$ 16 milhões

Durante anos, o endereço na Avenida Pavão, em Moema, foi ocupado por uma escola. Agora, o terreno dará lugar a um empreendimento residencial de alto padrão com uma característica rara em uma das regiões mais disputadas de São Paulo: apenas 20 apartamentos, todos com uma unidade por andar.

O projeto é da Zabo Engenharia, incorporadora especializada no segmento de alto padrão, que retorna a Moema com o Maison Gabrielle, empreendimento com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 145 milhões.

A área de 1.000 metros quadrados foi adquirida de uma família com quem a Zabo já tinha histórico de negociação. A operação envolveu também a saída da escola que funcionava como inquilina do imóvel, em um acordo que incluiu indenização e ajustes de prazo para permitir a mudança da instituição.

“Foi uma negociação quase a três mãos, entre a Zabo, os proprietários e o inquilino. No final deu tudo certo e foi muito tranquila, sem estresse, sem briga”, afirma David Zaborowsky, da Zabo Engenharia.

A escola permaneceu na mesma rua após a mudança. Segundo a incorporadora, a posse do terreno ocorreu no fim do ano letivo, permitindo que a instituição concluísse o calendário antes da transferência.

O estande do Maison Gabrielle foi aberto recentemente e a incorporadora já vendeu quatro unidades. Cerca de 20% a 25% do empreendimento já foi comercializado. A expectativa é vender aproximadamente um terço das unidades no lançamento, outro terço durante a obra e o restante após a conclusão. O início da construção está previsto para o primeiro semestre de 2027.

Um prédio menor para vender exclusividade

A decisão da Zabo foi não aproveitar todo o potencial construtivo permitido pelo terreno. Em vez de criar um empreendimento com mais unidades, a incorporadora optou por um edifício de escala reduzida, com apartamentos maiores e mais privacidade.

“Pelas condições do terreno, pelo formato e pelo tamanho, decidimos abrir mão de muito potencial construtivo, porque entendemos que não combinaria com o produto que queríamos colocar lá”, afirma o executivo.

O Maison Gabrielle terá apenas 20 unidades, todas com 267 metros quadrados e uma por andar. A proposta é atender um público que busca fugir dos grandes condomínios-clube, com muitas unidades e diferentes perfis de moradores.

“Sentimos uma demanda de parte do público de alto padrão que quer fugir dos condomínios-clube, com muitos apartamentos e várias tipologias. Dependendo do produto, essa mistura é muito legal, mas para alguns produtos não encaixa tão bem”, diz.

O empreendimento terá ainda duas unidades diferenciadas: um apartamento garden no primeiro andar, com terraço ampliado e área privativa maior, e uma cobertura duplex de aproximadamente 560 metros quadrados.

A aquisição do terreno aconteceu por meio de permuta. Em vez de pagar integralmente pela área em dinheiro, a Zabo negociou parte do valor com unidades de outro empreendimento da própria companhia nos Jardins. “Conseguimos colocar bastante permuta na aquisição do terreno. Isso é muito bom para a incorporadora, porque não tem o desencaixe financeiro”, afirma.

Segundo a empresa, a negociação ajudou a viabilizar um produto com preço mais competitivo dentro do segmento de alto padrão. O empreendimento será lançado com tabela a partir de R$ 19 mil por metro quadrado, com apartamentos entre R$ 5 milhões e R$ 16 milhões.

A escolha de Moema representa uma retomada da atuação da Zabo no bairro, onde a empresa já desenvolveu outros projetos residenciais. A incorporadora afirma que tem buscado terrenos em regiões consolidadas de São Paulo, mas enfrenta uma competição crescente em alguns bairros tradicionais.

“Somos bastante atuantes nos Jardins e temos ido um pouco mais para Pinheiros, por causa da guerra que está para comprar terreno nos Jardins”, afirma o executivo.

Moema voltou ao radar justamente por combinar demanda de alto padrão, localização estratégica e proximidade com áreas valorizadas, como Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e Itaim Bibi.

“O que mais nos chamou atenção na análise do terreno foi a localização: a proximidade a endereços como Móbile, Insper, Vila Nova Star e o Parque do Ibirapuera”, afirmou David Zaborowsky, CEO da Zabo Engenharia.

Wellness e personalização entram no projeto

Mesmo com o terreno menor, a incorporadora afirma ter priorizado áreas comuns voltadas a saúde e bem-estar. O empreendimento terá academia, piscina coberta com raia para natação, spa com sauna e jacuzzi, playground externo, brinquedoteca, salão de festas e espaço gourmet.

Segundo a Zabo, a busca por espaços relacionados a wellness, longevidade e recuperação física (recovery) tem ganhado força entre consumidores de alto padrão.

“Fizemos questão de colocar uma boa academia e uma piscina coberta com raia para natação. Fizemos também um spa com sauna e jacuzzi, porque o pessoal fala muito de recovery”, afirma.

Outro diferencial será a personalização durante a obra. Compradores poderão alterar plantas, escolher revestimentos e antecipar medições para marcenaria, móveis planejados, louças e metais.

A ideia é entregar o apartamento praticamente pronto para morar.