Newcastle x Manchester City: onde assistir, escalações e horário do jogo pela Copa da Liga Inglesa

Newcastle e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 27, às 16h, no estádio St. James Park, em Newcastle, na Inglaterra. A partida é válida pela Copa da Liga Inglesa.

Após bater o Nottingham Forest pela Premier League no fim de semana, agora os Citzens retomam as atenções para a Copa da Liga Inglesa. A equipe foi eliminada nas quartas de final na última temporada e este ano, buscam um melhor resultado.

Para o confronto, Pep Guardiola conta com os desfalques de Rodri (suspenso) e Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic, Bernardo Silva e John Stones (lesionados).

Do outro lado, o Newcastle, chega embalado por uma goleada por 8 a 0 contra o Sheffield United pela Premier League no último fim de semana. A equipe busca com apoio do seu torcedor a segunda vitória consevutiva.

Escalação do Manchester City contra o Newcastle

Ortega, Lewis, Akanji, Aké, Gómez, Matheus Nunes, Phillips, Phil Foden, Grealish, Álvarez e Haaland.

Escalação do Newcastle contra o Manchester City

Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Longstaff, Bruno Guimarães, Tonali, Murphy, Gordon e Isak.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje pela Copa da Liga Inglesa?

O jogo desta quarta-feira, às 16h, entre Newcastle e Manchester City terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester City hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

