Jogos de hoje, 1º de abril: onde assistir e horários

A quarta-feira, 1º de abril, marca a retomada do Brasileirão 2026 após a pausa da Data Fifa. A 9ª rodada da Série A abre com seis partidas além de um jogo da Série B. Saiba horários dos confrontos e onde assistir.
Brasileirão Série A
- 19h30 - Botafogo x Mirassol - Premiere
- 19h30 - Internacional x São Paulo - Record, CazéTV e Premiere
- 20h00 - Cruzeiro x Vitória - Premiere
- 20h00 - Bahia x Athletico-PR - Premiere
- 20h30 - Coritiba x Vasco - SporTV e Premiere
- 21h30 - Fluminense x Corinthians - Prime Video
Série B
- 21h30 - CRB x Avaí - Disney+
Uefa Champions League feminina
- 16h - Chelsea x Arsenal - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pelo Brasileirão
Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão 2026. A partida terá transmissão do Amazon Prime Video para o público no Brasil.
Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão
Internacional e São Paulo duelam hoje, às 19h30, no Beira Rio, pela 9ª rodada do Brasileirão 2026. O duelo terá transmissão de Record, CazéTV e Premiere no Brasil.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira, 01.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira, 01.
Record
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 01.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
Premiere
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Cazé TV
Disney+
