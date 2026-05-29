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Estatais chinesas investem mais de RMB 1 trilhão em inovação pelo quarto ano consecutivo

China pretende dobrar até 2030 os investimentos em pesquisa básica das empresas estatais

(Imagem gerada por IA)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 29 de maio de 2026 às 15h01.

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As empresas estatais centrais da China investiram mais de RMB 1 trilhão em pesquisa e desenvolvimento (P&D) por quatro anos consecutivos durante o 14º Plano Quinquenal, informou nesta quinta-feira (29) a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado (SASAC). O investimento em pesquisa básica mais que dobrou no período e alcançou RMB 102,4 bilhões em 2025, superando pela primeira vez a marca de RMB 100 bilhões.

Segundo os dados oficiais, os aportes em pesquisa básica cresceram de RMB 56,5 bilhões em 2021 para RMB 102,4 bilhões neste ano. A estratégia faz parte do plano chinês para ampliar a capacidade de inovação tecnológica e fortalecer a integração entre empresas estatais, universidades e centros de pesquisa.

Atualmente, 34 empresas estatais centrais mantêm fundos conjuntos com a Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, em um total superior a RMB 12 bilhões. Além disso, essas empresas lideram a construção de 91 laboratórios nacionais-chave e criaram oito institutos de pesquisa voltados ao desenvolvimento de tecnologias industriais comuns.

A SASAC também informou que 25 empresas estatais centrais participam de 183 projetos científicos em parceria com 10 laboratórios nacionais. As iniciativas envolvem áreas como inteligência artificial, comunicação quântica e novos sistemas elétricos, em cooperação com os laboratórios de Huairou, Pengcheng e Hefei.

Além disso, 58 empresas estatais centrais já construíram 97 centros de origem de tecnologias inovadoras, voltados à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções estratégicas para a indústria chinesa.

De acordo com o planejamento oficial, a China pretende dobrar até 2030 os investimentos em pesquisa básica das empresas estatais centrais em relação ao nível registrado em 2025. A meta é consolidar essas companhias como uma das principais bases da pesquisa científica do país.

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