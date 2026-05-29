Chuva, trovoadas e instabilidade - a previsão do tempo para o final de semana

O último fim de semana de maio deve ser marcado pelo retorno das chuvas em áreas do Centro-Sul do Brasil e pelo aumento da instabilidade no litoral do Nordeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação de sistemas meteorológicos e o transporte de umidade favorecem pancadas de chuva entre sexta-feira (29) e domingo (31) no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Paralelamente, uma massa de ar frio inibe a elevação expressiva das temperaturas, mantendo as médias dentro ou abaixo do esperado para o período. Confira as previsões do Inmet:

Sul: Instabilidade concentrada na sexta-feira

O Sul do país registrará maior instabilidade na sexta-feira. As pancadas de chuva e trovoadas isoladas atingem principalmente o Paraná, Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul. No sábado, as áreas de instabilidade perdem força, concentrando-se no litoral.

Sudeste: Chuvas isoladas e sem risco de temporais

No Sudeste, as precipitações ocorrem de forma isolada, predominantemente entre a tarde e a noite. No sábado, a instabilidade avança por quase todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e centro-sul de Minas Gerais. Não há previsão de temporais generalizados.

Centro-Oeste: Mudança no tempo e calor no norte

No sábado, as precipitações avançam de forma isolada para Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. O calor persiste, com máxima de até 36°C prevista para o norte de Mato Grosso.

Norte e Nordeste: Maiores volumes e chuva no litoral

O Norte continua registrando os maiores volumes acumulados do país. Amapá, Roraima e o norte do Amazonas e do Pará podem registrar acumulados superiores a 50 milímetros em 24 horas, com pancadas fortes e trovoadas. Em contrapartida, Acre, Rondônia e Tocantins terão tempo seco, baixa umidade e calor.

No Nordeste, as chuvas permanecem concentradas na faixa litorânea. O sábado terá aumento na intensidade das chuvas no Recôncavo Baiano e nos litorais da Paraíba e do Rio Grande do Norte. O interior e o semiárido seguem com tempo firme.

O domingo apresentará redução das instabilidades na maior parte do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. No entanto, o transporte de umidade ainda manterá o céu nublado e com condições de chuva isolada, como entre a tarde e a noite no estado do Rio de Janeiro.

O litoral nordestino segue sob influência de ventos úmidos oceânicos, gerando pancadas localizadas, enquanto o extremo norte do país mantém o risco de chuva forte. Não há indicativos de ondas de calor para os próximos dias.