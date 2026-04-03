Esporte

Jogos de hoje, 03 de abril: onde assistir e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 3 de abril de 2026 às 05h57.

A sexta-feira de Páscoa, 03 de abril de 2026, tem programação extensa de futebol ao redor do mundo. Os destaques ficam com o líder PSG, que recebe o Toulouse no Parque dos Príncipes, em Paris, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela 28ª rodada da Ligue 1. Já o Sporting recebe o Santa Clara no Estádio José Alvalade, às 20h30 de Lisboa (16h30 de Brasília), pela 28ª jornada da Liga Portugal.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Jogos de sexta-feira, 03 de abril de 2026

Ligue 1

Liga Portugal

  • 16h30 — Sporting x Santa Clara — ESPN e Disney+

La Liga

  • 17h — Rayo Vallecano x Elche — Disney+

Championship inglesa

  • 11h — Southampton x Ipswich Town - ESPN e Disney+
  • 12h — Leicester x Preston - ESPN e Disney+
  • 12h — Middlesbrough x Millwall - ESPN e Disney+
  • 12h — Birmingham x Blackburn - ESPN e Disney+
  • 12h — Charlton x Bristol City - ESPN e Disney+
  • 12h — Norwich x Portsmouth - ESPN e Disney+
  • 12h — Oxford Utd x Hull City - ESPN e Disney+
  • 12h — QPR x Watford - ESPN e Disney+
  • 12h — Stoke City x Sheffield Wed - ESPN e Disney+
  • 12h — Sheffield Utd x Swansea - ESPN e Disney+
  • 12h — West Brom x Wrexham - ESPN e Disney+
  • 12h — Coventry x Derby - ESPN e Disney+

Saudi Pro League

  • 13h15 — Al-Ittihad x Al-Hazem — Canal GOAT / BandSports
  • 15h — Al-Nassr x Al-Najmah — Canal GOAT 

Campeonato Argentino

  • 12h — Gimnasia (Mendoza) x Vélez — Disney+ / ESPN
  • 14h15 — Unión x Deportivo Riestra — Disney+ / ESPN
  • 16h30 — San Lorenzo x Estudiantes — Disney+ / ESPN

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 03.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 03.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 03.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 03.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 16h30 — Sporting x Santa Clara (Liga Portugal)
  • 17h — Rayo Vallecano x Elche (La Liga)
  • 12h — Gimnasia (Mendoza) x Vélez (Argentino)
  • 14h15 — Unión x Deportivo Riestra (Argentino)
  • 16h30 — San Lorenzo x Estudiantes (Argentino)

BandSports

  • 13h15 — Al-Ittihad x Al-Hazem (Saudi Pro League)

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV (YouTube)

  • 15h45 — PSG x Toulouse (Ligue 1)

Canal GOAT (YouTube)

  • 13h15 — Al-Ittihad x Al-Hazem (Saudi Pro League)
  • 15h — Al-Nassr x Al-Najmah (Saudi Pro League)

Disney+

  • 11h - Southampton x Ipswich Town - (Championship)
  • 12h - Leicester x Preston - (Championship)
  • 12h - Middlesbrough x Millwall - (Championship)
  • 2h - Birmingham x Blackburn - (Championship)
  • 12h - Charlton x Bristol City - (Championship)
  • 12h - Norwich x Portsmouth - (Championship)
  • 12h - Oxford Utd x Hull City - (Championship)
  • 12h - QPR x Watford - (Championship)
  • 12h - Stoke City x Sheffield Wed - (Championship)
  • 12h - Sheffield Utd x Swansea - (Championship)
  • 12h - West Brom x Wrexham - (Championship)
  • 12h - Coventry x Derby - (Championship)
  • 12h - Gimnasia (Mendoza) x Vélez (Argentino)
  • 14h15 - Unión x Deportivo Riestra (Argentino)
  • 16h30 - Sporting x Santa Clara (Liga Portugal)
  • 16h30 - San Lorenzo x Estudiantes (Argentino)
  • 17h - Rayo Vallecano x Elche (La Liga)
