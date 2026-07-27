A antiga residência de Luís XIV virou hotel de luxo

A poucos minutos de barco da Croisette, em Cannes, fica um dos endereços mais exclusivos da Riviera Francesa. O Le Grand Jardin by Ultima Collection é a única vila privada da ilha de Sainte-Marguerite e recebe apenas um grupo de hóspedes por vez.

Construída no século XIII, a propriedade já pertenceu ao rei Luís XIV e aos Duques de Guise. A ilha também abriga a fortaleza onde, segundo a tradição, esteve preso o Homem da Máscara de Ferro, e integra um dos cenários históricos mais conhecidos da França.

Outro episódio associa Napoleão Bonaparte ao local, que teria utilizado os jardins durante o planejamento de campanhas militares.

Le Grand Jardin by Ultima Collection: propriedade ocupa 14 mil metros quadrados de jardins botânicos (Divulgação/Divulgação)

Hoje, o imóvel foi restaurado pela Ultima Collection e transformado em uma hospedagem de alto padrão que preserva elementos históricos enquanto incorpora serviços e infraestrutura contemporâneos.

A propriedade ocupa 14 mil metros quadrados de jardins botânicos e acomoda até 24 hóspedes em 12 suítes distribuídas entre sete edifícios independentes, incluindo a histórica Governor's House, cottages, guest house, suítes com piscina e uma antiga torre convertida em acomodação.

Além da piscina ao ar livre, o complexo reúne pomar, horta, jardins aromáticos, lago com carpas, academia, sauna, hammam e salas de tratamento. Sessões de yoga, massagens e outros programas de bem-estar podem ser organizados de forma personalizada.

A gastronomia é comandada por um chef privativo, que utiliza ervas, frutas, legumes e vegetais cultivados no próprio jardim da propriedade para elaborar os menus servidos durante a estadia.

A equipe também organiza experiências na Riviera Francesa, como passeios de helicóptero, cruzeiros privativos, roteiros gastronômicos, sessões de cinema ao ar livre e visitas exclusivas por Cannes e pela Côte d'Azur.

Le Grand Jardin by Ultima Collection: diárias a partir de 25 mil euros (145 mil reais) (Divulgação/Divulgação)

O Le Grand Jardin está disponível apenas para reservas integrais, com estadias mínimas de quatro noites. As diárias começam em 25 mil euros (145 mil reais) e incluem café da manhã, chef privativo, mordomo, gerente da villa, bebidas não alcoólicas, serviço de bagagem e traslados ilimitados de barco entre Cannes e a ilha durante o dia.

Em uma região conhecida pelos hotéis de luxo e pelos grandes iates, o Le Grand Jardin aposta em outro diferencial ao oferecer a um único grupo a exclusividade de ocupar sozinho uma ilha histórica no Mediterrâneo.