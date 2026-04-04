Manchester City x Liverpool: horário e onde assistir ao jogo da FA Cup

City e Liverpool se enfrentam em jogo de alto nível que vale uma vaga na semifinal da FA Cup

Manchester City x Liverpool: Jogo decisivo na Inglaterra reúne duas potências e promete equilíbrio e gols (Mark Thompson /Getty Images)

Manchester City x Liverpool: Jogo decisivo na Inglaterra reúne duas potências e promete equilíbrio e gols (Mark Thompson /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de abril de 2026 às 05h40.

Manchester City e Liverpool se enfrentam neste sábado, 4 de abril de 2026, pelas quartas de final da FA Cup. A partida será disputada no Etihad Stadium, em Manchester, com início às 8h45, no horário de Brasília.

O duelo reúne dois dos principais times do futebol inglês em um cenário decisivo, valendo vaga nas semifinais da competição.

Onde assistir?

A transmissão será feita pelo serviço de streaming Disney+, que exibe o confronto ao vivo para o público brasileiro.

Prováveis escalações

Manchester City

Trafford; Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Cherki, Doku; Semenyo e Haaland.

Técnico: Pep Guardiola

Liverpool

Mamardashvili; Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.

Técnico: Arne Slot

Resumo do jogo

  • Data: 04/04/2026, sábado
  • Horário: 08h45 (horário de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra
