Manchester City x Liverpool: horário e onde assistir ao jogo da FA Cup

Manchester City x Liverpool: Jogo decisivo na Inglaterra reúne duas potências e promete equilíbrio e gols
Redação Exame
Publicado em 4 de abril de 2026 às 05h40.
Manchester City e Liverpool se enfrentam neste sábado, 4 de abril de 2026, pelas quartas de final da FA Cup. A partida será disputada no Etihad Stadium, em Manchester, com início às 8h45, no horário de Brasília.
O duelo reúne dois dos principais times do futebol inglês em um cenário decisivo, valendo vaga nas semifinais da competição.
A transmissão será feita pelo serviço de streaming Disney+, que exibe o confronto ao vivo para o público brasileiro.
Trafford; Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Cherki, Doku; Semenyo e Haaland.
Técnico: Pep Guardiola
Mamardashvili; Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Szoboszlai, Gakpo, Ekitike.
Técnico: Arne Slot