Jogos de domingo, 8 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques deste domingo incluem as semifinais do Brasileirão Feminino com Corinthians x Palmeiras e Ferroviária x São Paulo, além de várias partidas da Liga das Nações e da Série B do Brasileirão.

A programação do dia também inclui partidas da Segunda Divisão Espanhola, Campeonato Uruguaio e um amistoso internacional da seleção brasileira sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol deste domingo

Liga das Nações

10h - Luxemburgo x Bielorrússia (Liga C) - SporTV e Globoplay

13h - Dinamarca x Sérvia (Liga A) - SporTV e Globoplay

13h - Bulgária x Irlanda do Norte (Liga C) - ESPN e Disney+

13h - Eslováquia x Azerbaijão (Liga C) - Disney+

13h - Gibraltar x Liechtenstein (Liga D) - Disney+

15h45 - Suíça x Espanha (Liga A) - ESPN e Disney+

15h45 - Croácia x Polônia (Liga A) - Disney+

15h45 - Portugal x Escócia (Liga A) - SporTV e Globoplay

15h45 - Suécia x Estônia (Liga C) - Disney+

Brasileirão Série B

16h - Ceará x Operário - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30 - América-MG x Guarani - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

18h30 - Coritiba x Novorizontino - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

18h30 - Botafogo-PB x Volta Redonda - DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão Feminino (Semifinal)

16h - Corinthians feminino x Palmeiras feminino - Globo, SporTV 2 e Canal GOAT

16h - Ferroviária feminino x São Paulo feminino - EPTV Central, Canais SporTV, TV Brasil e Canal GOAT

Segunda Divisão Espanhola

09h - Racing Ferrol x Mirandés - Disney+

11h15 - Cartagena x Levante - Disney+

13h30 - Real Zaragoza x Elche - Disney+

13h30 - Eldense x Almería - Disney+

Campeonato Uruguaio

18h - Nacional-URU x Liverpool-URU - Disney+

Amistoso Internacional

18h30 - Brasil sub-20 x México sub-20 - SporTV

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

19h - Chicago Red Stars feminino x Orlando Pride feminino - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo de Corinthians feminino x Palmeiras feminino pela semifinal do Brasileirão?

O jogo Corinthians feminino x Palmeiras feminino terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV 2 e Canal GOAT, às 16h.

Onde assistir ao vivo o jogo de Ferroviária feminino x São Paulo feminino pela semifinal do Brasileirão?

O jogo Ferroviária feminino x São Paulo feminino será transmitido ao vivo na EPTV Central, Canais SporTV, TV Brasil e Canal GOAT, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada hoje?

SporTV

10h - Luxemburgo x Bielorrússia - Liga das Nações

13h - Dinamarca x Sérvia - Liga das Nações

15h45 - Portugal x Escócia - Liga das Nações

18h30 - Coritiba x Novorizontino - Brasileirão Série B

Disney+

09h - Racing Ferrol x Mirandés - Segunda Divisão Espanhola

13h - Eslováquia x Azerbaijão - Liga das Nações

15h45 - Croácia x Polônia - Liga das Nações

Onde assistir online os jogos de futebol de hoje?

Globoplay

10h - Luxemburgo x Bielorrússia - Liga das Nações

13h - Dinamarca x Sérvia - Liga das Nações

15h45 - Portugal x Escócia - Liga das Nações

DAZN

11h - Union Berlin feminino x RB Leipzig feminino - Copa da Alemanha feminina

13h - Deportivo La Coruña feminino x Barcelona feminino - La Liga feminina

18h30 - Botafogo-PB x Volta Redonda - Brasileirão Série C

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.